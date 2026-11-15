Ουκρανία: Μαζικό ρωσικό «σφυροκόπημα» σε κρίσιμες υποδομές – Πώς οι περιορισμοί της SpaceX «δένουν» τα ουκρανικά drones

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Σφοδρές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι περιορισμοί στη λειτουργία της δορυφορικής υπηρεσίας Starshield της SpaceX εμποδίζουν την κατάρριψη των ρωσικών drones, αφήνοντας κρίσιμες υποδομές απροστάτευτες ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο την τελευταία εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πάνω από 2.300 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 1.590 αεροπορικές βόμβες και 15 πυραύλους διαφόρων τύπων, προκαλώντας σοβαρά πλήγματα που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Τα τελευταία χτυπήματα ξεκίνησαν τη νύχτα και συνεχίστηκαν το πρωί της Κυριακής. Στόχος έγιναν ενεργειακές υποδομές στη Ζαπορίζια και στις περιφέρειες Σούμι, Οδησσού, Ζιτομίρ και Κιροβοχράντ. Παράλληλα, επλήγησαν σιδηροδρομικά δίκτυα στο Ντνίπρο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Κιέβου. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 16 τραυματίες.

Το πρόβλημα με το Starshield

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε μέρος της επιτυχίας των ρωσικών πληγμάτων στους περιορισμούς που ισχύουν για τα τερματικά του Starshield κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και στα κατεχόμενα εδάφη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι τα ρωσικά drones τύπου Shahed στοχεύουν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και συχνά καταφέρνουν να περάσουν εξαιτίας αυτών των τεχνικών εμποδίων.

This past week alone, Russia has used more than 2,300 attack drones, 1,590 aerial bombs, and 15 missiles of various types against Ukraine. Brutal strikes that are difficult to counter. Overnight and into this morning, the Russians targeted energy infrastructure in Zaporizhzhia… pic.twitter.com/Dq83GxIndV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2026

Όπως εξήγησε, τα ουκρανικά drones αναχαίτισης χάνουν την επαφή με τους χειριστές τους μόλις ξεπεράσουν την ταχύτητα των 161 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό τα καθιστά ανίκανα να καταδιώξουν τα ρωσικά Shahed που διαθέτουν κινητήρες τζετ και κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες.

«Ελπίζουμε ότι αυτοί οι περιορισμοί θα αρθούν», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η προστασία των πολιτών και του ενεργειακού δικτύου της χώρας πριν από τον χειμώνα εξαρτάται άμεσα από αυτή την εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και στο προεδρικό γραφείο, να συνεργαστούν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη SpaceX για να βρεθεί άμεσα λύση. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους συμμάχους που στηρίζουν την ουκρανική άμυνα, σημειώνοντας ότι είναι απαραίτητο να βοηθηθεί η χώρα του.

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