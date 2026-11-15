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15.11.2026 15:39

Βαγγέλης Ιωαννίδης: Πέθανε ο «μικρός γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στον «Στρίγγλο που έγινε αρνάκι» (Videos)

15.11.2026 15:39
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Μια χαρακτηριστική φιγούρα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Ο λόγος για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη που οι περισσότεροι θα τον θυμούνται ως τον μικρότερο και άτακτο νεαρό γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Μπάμπη, στην κωμωδία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» που μπούκαρε στο σαλόνι του σπιτιού με τη μοτοσυκλέτα του.

Χαρακτηριστικός ήταν και ο ρόλος του στην ταινία Γαμπρός απ’ το Λονδίνο όπου ρωτά τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο αν έχει η Αγγλία Καλαμάτα!

Ο ηθοποιός υπήρξε παιδί θαύμα του κινηματογράφου και μάλιστα ήταν ανακάλυψη του σπουδαίου Νίκου Κούνδουρου όπως έγραψε και ο Σπύρος Μπιμπίλας αναγγέλοντας τον θάνατό του μετά από μακρά παραμονή στη ΜΕΘ.

«Από σήμερα ένα από τα παιδιά θαύματά του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας…Με μεγάλη θλίψη η καλή του φιλη και συνάδελφός μας Αθήνα Δόμβρου μας ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα απο την ζωή ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στην ΜΕΘ και ξέραμε για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το 52. Κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινιες. Ήταν το αγόρι απο τις ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΕΣ και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ του Κουνδουρου, ο μικρός απο ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΤΑ ΓΙΑΣΕΜΙΑ, ο άτακτος γυιος του Κωνσταντάρα από το Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ.

Δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το νέο λευκωμα-ημερολογιο τουΤΑΣΕΗ για το 2027 με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σ αυτόν, που ετοίμασε ο Μακης Δελαπόρτας. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια.. Συλλυπητήρια στην σύζυγο και την οικογένειά του» έγραψε χαρακτηριστικά.

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