Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ και έκλεψαν τις κασετίνες με τα χρήματα

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Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στο Νέο Ηράκλειο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 3:45 άγνωστοι δράστες προκάλεσαν έκρηξη σε ATM που βρίσκεται σε πρόσοψη σουπερμάρκετ, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Σκουφά.
Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
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