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15.11.2026 15:12

Πατουλίδου για Οδυσσέα Δήμα: «Ακόμη και τo συγγνώμη τo ακούω βρίσκω βερεσέ» (Video)

15.11.2026 15:12
odyseas-dimas

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Ιδιαίτερα αιχμηρή προς τον προπονητή της άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, αλλά και τον ολυμπιονίκη και αδερφό του συλληφθέντα, Πύρρο Δήμα, μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα ντόπινγκ, εμφανίστηκε η Βούλα Πατουλίδου.

Μιλώντας στο Mega για την υπόθεση που συγκλονίζει την άρση βαρών και τον ελληνικό αθλητισμό, η ολυμπιονίκης είπε πως «δεν πείστηκε» από τη συγγνώμη του αθλητή.

«Ο αδελφός του τον έκανε προπονητή»

«Το χειρότερο για εμένα, όλων, είναι ότι είναι ένα επιπλέον πάρα πολύ άσχημο γεγονός. Μετά το σκάνδαλο στο μπάσκετ, μετά το χαντμπολ με όλα όσα έχουν γίνει. Είναι λες και λες “βάζω μια ταφόπλακα στον αθλητισμό” που είναι το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας», επισήμανε.

Ασκώντας σκληρή κριτική στον Οδυσσέα Δήμα, η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε: «Ακόμη και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Υπάρχει παρανομία παντού. Δεν με έπεισε».

Μάλιστα, μίλησε και για τον ρόλο του Πύρρου Δήμα, στην άνοδο του αδελφού του λλά και στις θέσεις που έχει λάβει. «Ξέρετε ακόμη και η παραίτηση αν γινόταν αποδεκτή σημαίνει ενοχή. Δεν γίνεται αποδεκτή, σημαίνει παραδοχή. Αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που έχει θητεύσει και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Δεν είναι μπαλέτο ο Οδυσσέας. Είναι άρση βαρών και αυτός. Υπάρχει μία συνάφεια που θα πρέπει να προσέξουμε» σχολίασε.

«Ο αδελφός του τον έκανε προπονητή. Άρα αν δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικογενειακό περιβάλλον ενός μεγάλου αθλητή», πρόσθεσε.

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