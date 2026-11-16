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16.11.2026 11:01

James Blunt: Ξανά στην κορυφή των βρετανικών charts μετά από 19 χρόνια

16.11.2026 11:01
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Στην κορυφή των βρετανικών charts επέστρεψε ο Τζέιμς Μπλαντ, έπειτα από 19 χρόνια, χάρη στο νέο του άλμπουμ «Airplane Mode», το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το άλμπουμ, που περιλαμβάνει 12 τραγούδια και αποτελεί την όγδοη προσωπική δισκογραφική δουλειά του 52χρονου καλλιτέχνη, κυκλοφόρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, εν μέσω της μεγάλης δημοσιότητας που είχε αποκτήσει ο Μπλαντ χάρη στη συμμετοχή του στο ριάλιτι παιχνίδι του BBC «The Celebrity Traitors».

Ο τραγουδιστής κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική τριάδα του παιχνιδιού, προτού αποκλειστεί από τους συμπαίκτες του, Σεμπάστιαν «Μπας» Κροφτ και Ρόμες Ρανγκανάθαν, κατά τη διάρκεια του τελικού. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκπομπή κυρίως για να προωθήσει τη νέα του μουσική και όχι τόσο για να κερδίσει το παιχνίδι.

Μετά την ανακοίνωση της πρωτιάς του, ο Μπλαντ ευχαρίστησε τους θαυμαστές του, δηλώνοντας στην Official Charts Company: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ευγνώμων είμαι σε καθέναν ξεχωριστά από όσους κατέβασαν, αγόρασαν ή άκουσαν μέσω streaming το άλμπουμ μου. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου».

Η επιστροφή του στην κορυφή συνοδεύτηκε από μια χιουμοριστική διαφημιστική καμπάνια, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τραγουδιστής είχε υποσχεθεί ότι, εάν το άλμπουμ του έφτανε στο Νο 1, θα άλλαζε επισήμως το όνομά του σε «Ryan Air», παραπέμποντας στην ονομασία της αεροπορικής εταιρείας Ryanair.

Η τελευταία φορά που ο Μπλαντ είχε κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts με άλμπουμ ήταν το 2007, με το «All The Lost Souls». Είχε προηγηθεί η τεράστια επιτυχία του «Back To Bedlam», που κυκλοφόρησε το 2005 και παρέμεινε στην πρώτη θέση επί δέκα εβδομάδες.

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