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ΘΕΑΤΡΟ

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16.11.2026 12:58

«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας – Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

16.11.2026 12:58
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Ένα από τα μεγαλύτερα πεζογραφικά μας αριστουργήματα, «Το αμάρτημα της μητρός μου» το διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού, σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και δραματουργική επεξεργασία του σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού σε συνεργασία με την ομάδα των ηθοποιών του, παρουσιάζεται στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Την κεντρική εμβληματική ηρωίδα ερμηνεύει η Μπέττυ Αρβανίτη.

Ο Βιζυηνός, καταραμένος μα και βαθιά ανθρώπινος, αποτυπώνει την προσωπική του οικογενειακή ιστορία, με αυθεντικότητα, ποιητική ατμόσφαιρα και μυστήριο. Ακολουθεί περισσότερο τους συνειρμούς της μνήμης παρά την τυπικότητα της συμβατικής καταγραφής.

Ξεπερνά έτσι κατά πολύ την ηθογραφική αναπαράσταση που κυριαρχεί στη εποχή του, και μας παραδίδει ένα αφήγημα που κινείται περισσότερο στην περιοχή της ψυχογραφίας και της ατμοσφαιρικής αποτύπωσης.

Η παράσταση θέλει να διασώσει αυτή την αυθεντική όσο και παράδοξη συνάντηση δύο κόσμων: την υπερλογική τάξη των αισθημάτων, των δοξασιών και των κοινωνικών θρύλων μιας άλλης εποχής, με την ορθολογική, λόγια, ψυχογραφική ματιά του νεωτερικού κόσμου. Σε μια συνάντηση της απλής ομιλούμενης με την καθαρεύουσα όσο και της ψυχολογίας του βάθους με τη λαϊκή δεισιδαιμονία.

Η Μητέρα του Βιζυηνού, όσο και η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη, που επίσης παρουσιάστηκε στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας τις περιόδους 2011-2012 & 2012-2013 με τεράστια επιτυχία, συνιστούν τις δυο πιο αντιπροσωπευτικές φιγούρες που εκφράζουν το ελληνικό γυναικείο δράμα. Η γυναίκα απεικονίζεται σαν απειλητική φιγούρα αδηφάγας αράχνης, μα και τραγικού θύματος. Προστατευτική κι επικίνδυνη, με ριζωμένο μέσα της το ένστικτο της μητρικής αγάπης. Ένα ένστικτο βαθύ και ισχυρό, ταυτόσημο με τη ζωή και το θάνατο.

Ταυτότητα της παράστασης

  • Διασκευή: Στρατής Πασχάλης
  • Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός
  • Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός, με τη συνεργασία των ηθοποιών της παράστασης
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
  • Μουσική: Τηλέμαχος Μούσας
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου
  • Βοηθοί σκηνοθέτη: Πολυξένη Παπακωνσταντίνου & Πηνελόπη Πανταζή
  • Βοηθός σκηνογράφου: Σταυρούλα Παπαποστόλου
  • Παραγωγή: Θεατρική Εταιρία «ΠΡΑΞΗ»
  • Διεύθυνση παραγωγής: Μαρία Αλβανού
  • Digital επικοινωνία : Renegade Media

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) :

  • Mπέττυ Αρβανίτη
  • Νίκος Καρδώνης
  • Πάνος Κλάδης
  • Πολυξένη Παπακωνσταντίνου
  • Ερατώ Πίσση
  • Άρης Τρουπάκης

Info:

  • Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας
  • Kυψέλης 16-18, τηλ. 210.8838727
  • Τρόλεϊ: γραμμές 3, 5, 11, 13, 14
  • Λεωφορεία: 608, 622, Α8, Β8, Γ8

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

  • Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00
  • Πέμπτη & Παρασκευή στις 20.30
  • Σάββατο στις 21.00

Εισιτήρια: 22 ευρώ, 18 ευρώ φοιτητικό & ανέργων, 15 ευρώ σε θέσεις περιορισμένης ορατότητας

  • Προπώληση: στο ταμείο του Θεάτρου & στην ticketservices.gr

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