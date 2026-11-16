«Η Μητέρα του Νεπάλ»: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών | 24 Νοεμβρίου | Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 19.00, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα φιλοξενήσει μια ιδιαίτερη και βαθιά συγκινητική κινηματογραφική προβολή με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την έμπρακτη στήριξη γυναικών και παιδιών που έχουν υποστεί βία και εκμετάλλευση.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η προβολή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του ντοκιμαντέρ «Η Μητέρα του Νεπάλ», σε σκηνοθεσία του παγκοσμίως αναγνωρισμένου κινηματογραφιστή, Στίβεν Πριόβολου.

Η ταινία μεταφέρει τους θεατές στην καρδιά μιας σκληρής πραγματικότητας, αποτυπώνοντας το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων (human trafficking), της κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, αναδεικνύει την εξαιρετική ιστορία της Aνουράντα Κοϊράλα (Anuradha Koirala), ιδρύτριας του οργανισμού Maiti Nepal. Η Koirala αγωνίζεται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια με αστείρευτο θάρρος και ανθρωπιά, προσφέροντας προστασία, καταφύγιο και αποκατάσταση σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Λόγω της ακούραστης προσφοράς της, συχνά την αποκαλούν «Μητέρα Τερέζα του Νεπάλ».

Ξεκινώντας από ένα μικρό σπίτι με τις δικές της οικονομίες, δημιούργησε έναν οργανισμό-καταφύγιο. Σήμερα, το Maiti Nepal λειτουργεί σπίτια φιλοξενίας, κέντρα διέλευσης στα σύνορα Ινδίας-Νεπάλ, κλινικές, σχολεία και ξενώνες για θύματα που έχουν προσβληθεί από HIV/AIDS. Μέσα από τις προσπάθειές της, έχουν διασωθεί περισσότερα από 12.000 κορίτσια από οίκους ανοχής και έχει αποτραπεί η παράνομη διακίνηση άνω των 45.000 γυναικών και παιδιών.

«Η Μητέρα του Νεπάλ» είναι ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της απλής ενημέρωσης· συγκινεί, προβληματίζει και μεταφέρει ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, αξιοπρέπειας και ελπίδας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η διακεκριμένη δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη, η οποία θα μοιραστεί την εμπειρία της από τη γνωριμία της με την Anuradha Koirala και το έργο της στο Νεπάλ.

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής, η βραδιά θα συνεχιστεί στο Bistrot του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για την ταινία, να ανταλλάξουν σκέψεις και να ενημερωθούν αναλυτικότερα για το σπουδαίο έργο του οργανισμού Maiti Nepal, καθώς και του Sonja Kill Foundation, βασικού υποστηρικτή του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει έμπρακτα τον σκοπό και το έργο του Ιδρύματος.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη γυναικεία δύναμη και την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Μια σημαντική ιστορία και ένας σκοπός που μας αφορά όλους.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 Ώρα Προσέλευσης: 19.00

Είσοδος Ελεύθερη (Κράτηση θέσεων [email protected]

WhatsApp: Sophia Kill +49 176 70548935 | Aliki Nichogiannopoulou +49 163 8399427)

Τοποθεσία: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

Δείτε το Trailer της ταινίας: https://www.youtube.com/watch?v=auXsTYqD9b4

LINKS

Maiti Nepal: https://maitinepal.org/

https://maitinepal.org/ Sonja Kill Foundation: https://sonjakillstiftung.de/en/

https://sonjakillstiftung.de/en/ Στάθης Πριόβολος: https://www.stevenpriovolos.com/