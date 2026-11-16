Τράπεζα της Ελλάδος: Οι υπηρεσίες τροφοδοτούν τον υψηλό πληθωρισμό στη χώρα μας – Διπλάσια η αύξηση σε σχέση με την ευρωζώνη, μεγαλύτερη η επιβάρυνση και στην ενέργεια

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Οι υπηρεσίες είναι ο βασικός λόγος που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιμένει σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Τον Οκτώβριο, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,3% στην Ελλάδα, σχεδόν διπλάσια από το 3,3% στην ευρωζώνη. Η διαφορά αυτή συνέβαλε ώστε ο συνολικός πληθωρισμός να φτάσει το 5,7% στην Ελλάδα, από 5,1% τον Σεπτέμβριο, όταν στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4%.

Η απόκλιση δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Η Τράπεζα της Ελλάδος στο τελευταίο Ιnflation Monitor επισημαίνει ότι η επίμονη ακρίβεια στις υπηρεσίες κρατά ψηλά τόσο τον γενικό όσο και τον δομικό πληθωρισμό. Η έκθεση δεν αναλύει ξεχωριστά τις αιτίες των αυξήσεων στις επιμέρους υπηρεσίες, καταγράφει όμως ότι η άνοδος των μισθολογικών πιέσεων σε ορισμένες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, εξακολουθεί να συμβάλλει στο κόστος των υπηρεσιών.

Σημαντική ήταν και η επιβάρυνση από την ενέργεια. Οι ενεργειακές τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 26,4% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, με αυξήσεις στο φυσικό αέριο, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα. Στην ευρωζώνη, η αντίστοιχη αύξηση ήταν 20,8%. Παράλληλα, οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων στην Ελλάδα ανέβηκαν κατά 3,7%, ενώ στην ευρωζώνη κατά 4,6%. Επομένως, τα τρόφιμα συνέβαλαν στις πιέσεις και στις δύο περιπτώσεις, αλλά δεν εξηγούν από μόνα τους τη μεγαλύτερη συνολική αύξηση στην Ελλάδα.

Η σύγκριση με άλλες χώρες δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι η μόνη με υψηλό πληθωρισμό, αλλά βρίσκεται κοντά στην κορυφή μεταξύ των χωρών που εξετάζει η έκθεση. Τον Οκτώβριο, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ήταν 5,6% στην Ιταλία, 3,7% στη Γαλλία και 2,8% στη Γερμανία. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν 4%. Τα στοιχεία αφορούν την ευρωζώνη και επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, όχι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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