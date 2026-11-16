Brexit: Βρετανία και ΕΕ «ξαναχτίζουν» τις σχέσεις τους – Οι συμφωνίες στο τραπέζι και τα εμπόδια

Takeaways by to pontiki AI Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους για στενότερη συνεργασία σε θέματα άμυνας και συμφωνιών για τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου.

Παρά το θετικότερο κλίμα στις διμερείς σχέσεις, η επίτευξη συγκεκριμένων συμφωνιών παραμένει χρονοβόρα λόγω διαφωνιών σχετικά με προγράμματα κινητικότητας των νέων και πανεπιστημιακά δίδακτρα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιδιώκει μια νέα συνεργασία προς όφελος και των δύο πλευρών, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν την ανάγκη για κοινή αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αναμένεται άμεση επιστροφή, καθώς η διαδικασία απαιτεί σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

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Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιβεβαιώσουν στη σύνοδο αυτής της εβδομάδας την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενότερα σε συμφωνίες για τα τρόφιμα και σε μια δέσμευση για την άμυνα. Πρόκειται για βασικό βήμα προς τη στενότερη σχέση που επιδιώκει ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του Brexit.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την απόφαση του Μπέρναμ να επαναφέρει τη συζήτηση για ενδεχόμενη επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ ή μεγαλύτερη προσέγγιση με το ευρωπαϊκό μπλοκ, υποστηρίζοντας ότι το δυσκολότερο γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτεί συνεργασία.

Παρά το θετικότερο κλίμα, η επίτευξη συγκεκριμένων συμφωνιών παραμένει δύσκολη.

Συμφωνίες για τρόφιμα και άνθρακα – Οι διαφωνίες

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνδέσουν τις αγορές τροφίμων και άνθρακα. Ωστόσο, οι διαφωνίες για το εύρος ενός προγράμματος κινητικότητας των νέων και τα πανεπιστημιακά δίδακτρα σημαίνουν ότι θα χρειαστούν ακόμη έξι μήνες για την υπογραφή οποιουδήποτε πακέτου συμφωνιών.

Σε σημερινή ομιλία του, ο Μπέρναμ αναμένεται να υποστηρίξει ότι μια νέα συμφωνία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και των δύο πλευρών.

«Όχι αντίπαλοι. Δεν κόβουμε άλλο τις γέφυρες. Αλλά είμαστε εποικοδομητικοί και θετικοί – δείχνουμε ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις», πρόκειται να δηλώσει.

Η Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ έπειτα από 47 χρόνια συμμετοχής, κατά τα οποία συχνά αντιστεκόταν στο όραμα μιας «πιο στενής ένωσης», επιδιώκοντας παράλληλα στενές σχέσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ και ένα οικονομικό μοντέλο φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις.

Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Μπέρναμ τον Ιούλιο, το Brexit είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη βρετανική πολιτική συζήτηση, παρότι οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι ολοένα περισσότεροι ψηφοφόροι θεωρούν την αποχώρηση λανθασμένη επιλογή.

Από τις «τοξικές» συνομιλίες στη συνεργασία

Διπλωμάτης της ΕΕ, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά μετά τις «τοξικές» διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Όπως εκτίμησε, η άλλοτε αδιανόητη προθυμία της Βρετανίας να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με την ΕΕ στους κανόνες για τα τρόφιμα, ώστε να αποφύγει τους συνοριακούς ελέγχους, αναδεικνύει τις δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας.

«Η Βρετανία είναι ο πιο στενός σύμμαχός μας αλλά είναι δύσκολοι», δήλωσε, προσθέτοντας: «Τώρα είμαστε σε έναν πιο θετικό κύκλο και αυτό επιτρέπει να γίνουν κάποια πράγματα».

Οι οικονομικοί συμβιβασμοί μετά το Brexit

Μετά την αποχώρησή της από την ΕΕ, η Βρετανία υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ινδία, ενώ επιδίωξε καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι βασικές εξελίξεις και διαφοροποιήσεις περιλαμβάνουν:

Εξαγωγές: Οι βρετανικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς την ΕΕ μειώθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο το 2025 σε σύγκριση με το 2019.

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Το Λονδίνο ακολουθεί ηπιότερη ρυθμιστική προσέγγιση, περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ, ενώ η ΕΕ εφαρμόζει πλαίσιο που βασίζεται στα επίπεδα κινδύνου. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδείχθηκε φέτος ως ένας από τους παράγοντες της ανθεκτικής βρετανικής ανάπτυξης. Γεωργία: Η βρετανική ρυθμιστική αρχή ενέκρινε εντομοκτόνα για χρήση στα δημητριακά, τα οποία επί μακρόν δεν είχαν εξασφαλίσει έγκριση από τις Βρυξέλλες.

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Οι υποστηρικτές του Brexit θεωρούν ότι η ανεξαρτησία αυτή επιτρέπει στη χώρα να κινείται ταχύτερα και να προσαρμόζει τους κανόνες στις ανάγκες της.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα μέτρα που συζητούνται έχουν περιορισμένη οικονομική σημασία. Ωστόσο, σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η καλύτερη πρόσβαση στην ΕΕ αντισταθμίζει την απώλεια κυριαρχίας ή τους περιορισμούς στη σύναψη εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες.

Άμυνα και αυτοκινητοβιομηχανία στην ατζέντα

Οι ηγέτες αναμένεται επίσης να συζητήσουν την άμυνα και την ασφάλεια, τομείς παραδοσιακής βρετανικής ισχύος κατά την περίοδο συμμετοχής της χώρας στην ΕΕ.

Παράλληλα, το Λονδίνο αναζητά ενδείξεις για το εάν η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Made in Europe» («Κατασκευασμένο στην Ευρώπη»), το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προστασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων από τις φθηνότερες κινεζικές εισαγωγές.

Οι δεσμεύσεις Μπέρναμ και οι εκλογές του 2029

Ο Άντον Σπίσακ, από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης (Centre for European Reform – CER), εκτιμά ότι το βασικό ερώτημα μετά τη σύνοδο είναι ποιες δεσμεύσεις για τις σχέσεις με την ΕΕ θα συμπεριλάβει ο Μπέρναμ στο πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος για τις επόμενες εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν το 2029.

Μέχρι τότε, ο πρωθυπουργός έχει περιορισμένα περιθώρια κινήσεων λόγω των λιγότερο φιλόδοξων δεσμεύσεων που έχει κληρονομήσει από το κόμμα του.

«Η όποια κυβέρνηση που θέλει πραγματικά να δει ουσιαστικό οικονομικό όφελος από την πιο στενή σχέση με την ΕΕ πρέπει να εξετάσει εντέλει την πλήρη ένταξη», δήλωσε ο Σπίσακ.

Οι όροι της ΕΕ και τα σχέδια του Μπέρναμ

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν αναμένουν άμεση επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ και τονίζουν ότι κάθε επαναπροσέγγιση πρέπει να σέβεται βασικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις, όπως η ελευθερία κίνησης.

Παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι η πικρία του Brexit έχει υποχωρήσει μπροστά σε αυτό που χαρακτηρίζουν ρωσική επιθετικότητα και άλλες κοινές προκλήσεις.

Δεν θεωρούν, πάντως, πιθανό να επιστρέψει η Βρετανία στην ενιαία αγορά χωρίς δυνατότητα επιρροής στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ιδιαίτερα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Μπέρναμ, ο Βρετανός πρωθυπουργός πιστεύει ότι οι στενότερες σχέσεις με την ΕΕ θα μπορούσαν:

Να ενισχύσουν τη βρετανική οικονομία.

Να ενδυναμώσουν την άμυνα και την ασφάλεια.

Να συμβάλουν στη μείωση των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη Βρετανία με μικρές βάρκες.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους υπουργούς.

Δημοσκοπήσεις: Πλειοψηφία υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Βρετανών υποστηρίζει την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στήριξη, όμως, μειώνεται απότομα όταν οι ερωτηθέντες συνυπολογίζουν το κόστος συμμετοχής και τα χρόνια διαπραγματεύσεων που θα απαιτούνταν.

Ο Μπερντ Λάνγκε, Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης και επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε:

«Οικονομικά, πιστεύω ότι όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι η απόφαση (του Brexit) δεν ήταν η καλύτερη και ότι η διεθνής κατάσταση έχει αλλάξει εντελώς».

«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι πόρτες είναι ανοικτές για το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

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