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16.11.2026 14:22

Τέλος εποχής για την Adidas στο Champions League – Η Nike έκλεισε τετραετή συμφωνία με την UEFA για τις μπάλες των διοργανώσεών της

16.11.2026 14:22
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Μια σημαντική αλλαγή στον εμπορικό χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε η UEFA, καθώς η Nike θα είναι ο νέος επίσημος προμηθευτής μπάλας των ανδρικών διασυλλογικών διοργανώσεών της από τη σεζόν 2027-2028 έως και το 2030-2031.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πολυετούς συνεργασίας με την Adidas, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το Champions League από το 2001.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε από την UC3, την κοινή εμπορική κοινοπραξία της UEFA και των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC), έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία διεκδίκησης των σχετικών δικαιωμάτων. Η αμερικανική εταιρεία θα αναλάβει την προμήθεια των επίσημων μπαλών για το Champions League, το Europa League, το Conference League, το UEFA Super Cup, το UEFA Youth League, αλλά και το Champions League ποδοσφαίρου σάλας.

H Adidas αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή της μπάλας για 26 χρόνια, δημιουργώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα του ποδοσφαίρου: την εμβληματική μπάλα με τα αστέρια. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ταυτιστεί με τις βραδιές του Champions League και αναμένεται να αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, καθώς αποτελεί εμπορικό σήμα της Adidas.

Παράλληλα, η συμφωνία φέρνει μια ακόμη σημαντική αλλαγή: για πρώτη φορά οι τρεις κορυφαίες ανδρικές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA θα χρησιμοποιούν μπάλες του ίδιου κατασκευαστή. Μέχρι σήμερα, το Europa League και το Conference League διέθεταν μπάλες της Kipsta, του εμπορικού σήματος της Decathlon.

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