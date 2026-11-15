Η μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο: Αγωνίστηκε στα 46 του με τη φανέλα της Ραβέννα για την Γ’ κατηγορία Ιταλίας (vidwo)

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Ο «μάγος» Ροναλντίνιο, 11 χρόνια μετά τον τελευταίο του αγώνα, επέστρεψε σήμερα στα γήπεδα του ποδοσφαίρου.
Ο 46χρονος διάσημος Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στην αρχική ενδεκάδα με τη φανέλα της Ραβένα, στο ντέρμπι της Γ’ κατηγορίας κόντρα στη Φορλί.
Ο τεχνικός των γηπεδούχων, Αντρέα Μαντορλίνι, τον χρησιμοποίησε στην αρχική ενδεκάδα και ο Ροναλντίνιο αγωνίστηκε στο πρώτο 45λεπτο, δείχνοντας σε κάποιες στιγμές την απίστευτη τεχνική του κατάρτιση.
Να σημειωθεί πως ο αγώνας διεξήχθη μπροστά σ’ ένα sold-out κοινό, σ’ ένα στάδιο με συνήθη χωρητικότητα 5.000 θέσεων, το οποίο επεκτάθηκε για την περίσταση με μια προσωρινή κερκίδα 1.800 θέσεων που ονομάζεται πλέον «R10».
Ο «Ρόνι» γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους. Να σημειωθεί πως στόχος του με τη φανέλα της Ραβένα να φτάσει τα 300 γκολ στην ποδοσφαιρική καριέρα του, καθώς σταμάτησε στα 299 όταν πήρε την απόφαση το 2015 ν’ αποσυρθεί από τα γήπεδα.
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