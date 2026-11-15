Τσεχία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους της Πράγας ενάντια στη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης των δημόσιων ΜΜΕ

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Εκατοντάδες χιλιάδες Τσέχοι διαδήλωσαν σήμερα στην Πράγα κατά ενός σχεδίου της κυβέρνησης που προβλέπει την κατάργηση του τέλους υπέρ των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και τη μεταφορά της χρηματοδότησής τους στον κρατικό προϋπολογισμό, μια πολιτική που, σύμφωνα με επικριτές, θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα των εν λόγω ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Διοργανωτές ανέφεραν ότι η συμμετοχή στη σημερινή συγκέντρωση ξεπέρασε ήδη μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης άνω των 200.000 ατόμων που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και εκτίμησαν ότι ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διαδήλωση μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς και έφερε στην εξουσία τον αντιφρονούντα θεατρικό συγγραφέα Βάτσλαβ Χάβελ.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να τα ελέγξει, να μειώσει τη χρηματοδότησή τους και να επηρεάσει ό,τι μεταδίδουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιαν Σνάζελ, προγραμματιστής υπολογιστών που παρευρέθηκε στη συγκέντρωση.

Ο Μίκουλας Μίναρ, ηγέτης της συλλογικότητας «Εκατομμύρια Στιγμές για τη Δημοκρατία», η οποία οργάνωσε τη διαδήλωση, ισχυρίστηκε ότι «μεταξύ 350.000 και 450.000 ανθρώπων» ανταποκρίθηκαν στο σημερινό κάλεσμα μέχρι το απόγευμα.

Επικριτές παρομοιάζουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης με τις αλλαγές που προώθησε στην Ουγγαρία ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δημιούργησε ένα δίκτυο φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης.

Κόμματα της αντιπολίτευσης και διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατακρίνουν επίσης την κυβέρνηση επειδή προώθησε εσπευσμένα το αρχικό νομοσχέδιο στη μέση της νύχτας, τον Οκτώβριο, ζητώντας από τον κυβερνητικό συνασπισμό να αποσύρει τον νόμο.

«Μια εκλεγμένη κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να κυβερνά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να διαλύει δημοκρατικούς θεσμούς», δήλωσε ο Μινάρ.

«Αποδείξτε ότι στόχος σας δεν είναι να αποκτήσετε τον έλεγχο τους και επιτρέψτε σε ειδικούς να προτείνουν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας για την ανεξαρτησία των θεσμών από την πολιτική εξουσία», πρόσθεσε.

Η λαϊκιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις, που έχει τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος SPD και του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος των Αυτοκινητιστών, έχει πολλές φορές κατηγορήσει τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης για προκατάληψη.

Στις αλλαγές που προωθεί, ο συνασπισμός θέλει να καταργήσει τα μηνιαία τέλη ραδιοτηλεόρασης ύψους 205 κορωνών (9,43 δολαρίων ανά νοικοκυριό) το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για τη χρηματοδότησή .

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τα μέσα ενημέρωσης» και «Αφήστε τα μέσα ενημέρωσης να ασχοληθούν με τους πολιτικούς», κατέκλυσαν τους κοντινούς σταθμούς του μετρό και γέμισαν το πάρκο Λέτνα, το οποίο προσφέρει θέα στην τσεχική πρωτεύουσα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν φοιτητές, στρατιωτικοί και πρώην αντιφρονούντες που είχαν υπογράψει τη «Χάρτα 77».

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στη διαδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν από την αργία της 17ης Νοεμβρίου, ημέρα που τιμάται η έναρξη της Βελούδινης Επανάστασης, φορούσαν τριγωνικά χάρτινα καπέλα φτιαγμένα από εφημερίδες, προς τιμήν ενός χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που για δεκαετίες προλογίζει τις ιστορίες πριν τον ύπνο για παιδιά στην Τσεχική Τηλεόραση.

«Γνωρίζω ότι ολόκληρη η Τσεχική Τηλεόραση αποτελεί εγγύηση αλήθειας και αντικειμενικότητας», δήλωσε στο Reuters η 72χρονη συνταξιούχος Μιλάνα Ρουντολφόβα. «Αν δεν έχουμε δημόσια τηλεόραση και ραδιόφωνο, τότε, δυστυχώς, δεν θα μπορούμε πια να πιστέψουμε τίποτα».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Τσεχίας κλιμάκωσαν τον αγώνα τους με μια 24ωρη απεργία, η οποία οδήγησε σε περιορισμούς στο πρόγραμμα και σε διαδηλώσεις που υποστηρίχθηκαν από καλλιτέχνες και φοιτητές.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στον προϋπολογισμό θα αποσυνδέσει τα μέσα ενημέρωσης από τους τηλεθεατές που πληρώνουν για τις υπηρεσίες αυτές και οι αποφάσεις χρηματοδότησης θα είναι ανοικτές σε πολιτική πίεση.

Η περικοπή κατά 15% της χρηματοδότησης που προτείνεται στο πλαίσιο των αλλαγών θα οδηγήσει τον ονομαστικό προϋπολογισμό της τηλεόρασης στα επίπεδα του 2008 και του ραδιοφώνου στα επίπεδα του 2005. Τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν τις περικοπές αυτές.

Από την πλευρά του, ο Μπάμπις υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση απλά τηρεί τη δέσμευσή της να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

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