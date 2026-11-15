Τραμπ σε ρόλο «σωτήρα» μετά το χάος στους αιθέρες: Τα ρίχνει στον… Μπάιντεν για τα απαρχαιωμένα συστήματα

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Περισσότερες από 14.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα σε μόλις δύο ημέρες στις ΗΠΑ, εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές χάος στα αεροδρόμια και ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να ανακαλύψει τον υπαίτιο: φυσικά, τον Τζο Μπάιντεν!

Την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν ακόμη να μαζέψουν τα συντρίμμια της μεγαλύτερης αναστάτωσης των τελευταίων ετών, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδόθηκε σε μια γνώριμη πολιτική πρακτική, μετατρέποντας μια σοβαρή κρίση υποδομών σε ακόμη ένα επεισόδιο της προσωπικής του αντιπαράθεσης με τον προκάτοχό του.

Το αεροπορικό χάος συνεχίστηκε και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, με εκατοντάδες νέες ακυρώσεις, παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων που είχε επιβάλει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Το πρόβλημα πλέον δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση των συστημάτων επικοινωνίας, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες από εκείνες που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός των εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, περίπου 9.200 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και περισσότερες από 6.400 το Σάββατο, ενώ οι ακυρώσεις συνεχίστηκαν και την Κυριακή. Η αναστάτωση επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων και πολύωρη ταλαιπωρία.

Ένα τεχνολογικό μπλακάουτ με πολιτικό «θύμα» τον Μπάιντεν

Η FAA αναγκάστηκε την Παρασκευή να καθηλώσει τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα, έπειτα από σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασαν πολλαπλά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η διακοπή διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, επηρεάστηκαν 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου που διαχειρίζονται τις πτήσεις καθ’ οδόν προς τους προορισμούς τους.

Το πρόβλημα φέρεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, όταν ένας δρομολογητής υπερφόρτωσε άλλα συστήματα του δικτύου, προκαλώντας αστάθεια στις επικοινωνίες και στα συστήματα ραντάρ. Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, ενώ απέκλεισαν και σύνδεση με το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της FAA.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Μπράιαν Μπέντφορντ, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η κανονικότητα θα αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της Κυριακής, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι απομένει σημαντική δουλειά. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία.

Τα 50 δισ. δολάρια και το «φταίξιμο» της προηγούμενης κυβέρνησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, είχε ήδη βρει τον πολιτικό ένοχο. Σε αναρτήσεις του στο Truth Social χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μπάιντεν «καταστροφή για την FAA», υποστηρίζοντας ότι δαπανήθηκαν τεράστια ποσά χωρίς σωστό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα ένα ήδη προβληματικό σύστημα να γίνει ακόμη χειρότερο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε παράλληλα να εμφανιστεί ως ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει τη λύση, ζητώντας από το Κογκρέσο να εγκρίνει άμεσα πρόσθετη χρηματοδότηση. Μάλιστα, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι έχει ζητήσει κονδύλια ύψους 50 δισ. δολαρίων για τον συνολικό εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος των σημερινών υποδομών είναι περίπου 50 ετών και υπόσχεται τη δημιουργία του καλύτερου συστήματος στον κόσμο, εφόσον εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα.

Ωστόσο, η πολιτική αντιπαράθεση έχει και την άλλη πλευρά της: η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε διαθέσει σημαντικούς πόρους για την αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών, ενώ το Κογκρέσο είχε εγκρίνει χρηματοδότηση 12,5 δισ. δολαρίων για βελτιώσεις στην FAA.

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