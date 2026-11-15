Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις υποχωρούν στο τελευταίο προπύργιο τους στο Άντεν

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Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρονται από την περιοχή κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ώστε να εστιάσουν στην υπεράσπιση της κύριας βάσης τους στο Άντεν, σε μια μεγάλη οπισθοχώρηση στον πόλεμο των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων κατά των Χούθι.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί κατά τα φαινόμενα το τέλος μιας αντεπίθεσης των κυβερνητικών δυνάμεων τις τελευταίες έξι εβδομάδες που είχε στόχο την ανακατάληψη των ακτών κοντά στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, περιοχές που κατέλαβαν οι Χούθι τον Σεπτέμβριο, σε μια αστραπιαία προέλαση.

Η σημερινή ανακοίνωση για την υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων εγείρει το ενδεχόμενο νέων προελάσεων των Χούθι προς το Άντεν και καταδεικνύει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, καθώς προσπαθεί να ανακόψει τις επιθέσεις των μαχητών του υεμενίτικου κινήματος με drones και πυραύλους εναντίον του βασιλείου.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις εδρεύουν στο Άντεν, στη νότια ακτή από το 2015 όταν οι φιλοϊρανοί Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά.

Τα εδαφικά κέρδη των Χούθι στην Υεμένη και οι επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας και κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα τους τελευταίους μήνες, έχουν ενισχύσει τη θέση του Ιράν στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Το υεμενίτικο κίνημα έχει επιβάλει αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα κατά του στόλου της Σαουδικής Αραβίας, του κορυφαίου εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο.

«Οι Νότιες Ένοπλες Δυνάμεις ανακοινώνουν την εκτέλεση μιας επιχείρησης αναδιάταξης των δυνάμεών τους από το αεροδρόμιο Ντουμπάμπ και την περιοχή Μπαμπ ελ Μάντεμπ, δυτικά της επαρχίας Ταΐζ», ανέφερε σε ανακοίνωση η κύρια στρατιωτική δύναμη που μάχεται στο πλευρό της κυβέρνησης της Υεμένης στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Η κίνηση αυτή γίνεται για να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση της πρωτεύουσας Άντεν και των γειτονικών επαρχιών, καθώς και την ενίσχυση των γραμμών του μετώπου και την αντιμετώπιση υφιστάμενων απειλών».

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση ούτε από τους Χούθι, ούτε από τη Σαουδική Αραβία στην ανακοίνωση των κυβερνητικών δυνάμεων.

Τέσσερις στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την αναδιάταξη των στρατευμάτων, που έρχεται μετά από προέλαση των Χούθι στις ακτές της Λαχζ, μιας επαρχίας μεταξύ του Μπαμπ ελ Μάντεμπ και του Άντεν.

Μια πυραυλική επίθεση των Χούθι σήμερα σε θέση των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκότωσε οκτώ αμάχους και τραυμάτισε άλλους 12, σύμφωνα με τρεις στρατιωτικές πηγές και μία κυβερνητική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Την Παρασκευή, στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κυβερνητικές δυνάμεις άρχισαν να τοποθετούν σακιά με άμμο και να σκάβουν σήραγγες γύρω από το Άντεν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η αποχώρηση των κυβερνητικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή Μπαμπ ελ Μαντέμπ επιτρέπει στους Χούθι να εδραιώσουν περαιτέρω τον έλεγχό τους σε αυτό το στρατηγικής σημασίας στενό, το οποίο συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Οι Χούθι έχουν επίσης πάρει τον έλεγχο της ορεινής περιοχής αλ-Μακάτιρα, από την οποία διέρχεται ο κεντρικός δρόμος που συνδέει το Άντεν με την Ταΐζ, μια πόλη βορειότερα την οποία πολιορκούν εδώ και εβδομάδες.

Η κυβέρνηση της Υεμένης έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να ανακτήσει τον έλεγχο της δυτικής ακτής, χωρίς επιτυχία. Τώρα βλέπει τη νότια ακτή της χώρας και την προσωρινή πρωτεύουσά της να απειλούνται από τις προελάσεις των Χούθι.

Στο Άντεν, οι επιθέσεις των Χούθι έχουν στοχεύσει, μεταξύ άλλων, το προεδρικό μέγαρο και μια βάση αεροδρομίου.

Σε μια άλλη εξέλιξη, οι υεμενίτες αντάρτες απελευθέρωσαν 600 κρατούμενους, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

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