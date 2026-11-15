Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού (Video)

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Μία διαφορετική εμπειρία είχε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ το πρωί του Σαββάτου (14/11) κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Περού.
Πιο συγκεκριμένα, ο ποντίφικας επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας στο Τσικλάγιο και πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων, με προορισμό την ορεινή πόλη Σάντα Κρουζ ντε Σουτσαμπάμπα, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.
Ένας φωτογράφος του Βατικανού τον απαθανάτισε με το πρόσωπό του κοντά στο παράθυρο, να παρακολουθεί τις πλαγιές να περνούν, ενώ βίντεο της περουβιανής Πολεμικής Αεροπορίας τον δείχνει να ανεβαίνει στο πιλοτήριο για να ταξιδέψει, φορώντας ακουστικά και να κάθεται ανάμεσα στους δύο πιλότους.
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