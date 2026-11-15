Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού (Video)

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Μία διαφορετική εμπειρία είχε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ το πρωί του Σαββάτου (14/11) κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Περού.

Πιο συγκεκριμένα, ο ποντίφικας επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας στο Τσικλάγιο και πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων, με προορισμό την ορεινή πόλη Σάντα Κρουζ ντε Σουτσαμπάμπα, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.

Leo XIV climbs into the cockpit of a Peruvian Air Force helicopter and sits between the two pilots, headset on, during the 14 November flights between Chiclayo and Santa Cruz de Succhabamba. He waves from his seat.



Video: Peruvian Air Force via Rome Reports#LeoXIV #Vatican pic.twitter.com/alL1EemA4j — Vatican Report (@VaticanReportIt) November 15, 2026

Ένας φωτογράφος του Βατικανού τον απαθανάτισε με το πρόσωπό του κοντά στο παράθυρο, να παρακολουθεί τις πλαγιές να περνούν, ενώ βίντεο της περουβιανής Πολεμικής Αεροπορίας τον δείχνει να ανεβαίνει στο πιλοτήριο για να ταξιδέψει, φορώντας ακουστικά και να κάθεται ανάμεσα στους δύο πιλότους.

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