Ο Άδωνις αποθεώνει τη Γιάμαλη, λόγω… Ζωής

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Ποιος θα το περίμενε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης θα έφτανε να αποθεώνει δημοσίως τη Νατάσα Γιάμαλη; Κι όμως, συνέβη κι αυτό!
Ο υπουργός Υγείας, που δεν έχει κρύψει τις διαφωνίες του με τη δημοσιογράφο, αναγνώρισε ότι η εκπομπή της «προσέφερε μεγάλη υπηρεσία στην αλήθεια». Αφορμή, το ρεπορτάζ για τη μεταφορά εργαζόμενης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματά», μετά το επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Κατά τον Άδωνι, το ρεπορτάζ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, από την οποία ζητά συγγνώμη και αποζημίωση της εργαζόμενης. Βέβαια, ο έπαινος στη Γιάμαλη δεν σημαίνει και πολιτική ανακωχή. Απλώς, όταν το ρεπορτάζ εξυπηρετεί την επιχειρηματολογία του Άδωνι, οι παλιές διαφωνίες μπαίνουν για λίγο στην άκρη!
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