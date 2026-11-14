Ουγγαρία: Σε δάσος είχε θάψει εκατομμύρια ευρώ ο πρώην υπουργός του Όρμπαν που κατηγορείται για διαφθορά – Τα ξέθαψαν οι Αρχές

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Εικόνες και βίντεο από τις έρευνες των ουγγρικών αρχών αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκαν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, θαμμένα μέσα σε δάση και κρυμμένα σε κτίρια, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά σε βάρος του πρώην υπουργού Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, Μίκλος Σέστακ.

Στα πλάνα διακρίνονται οι αρχές να σκάβουν με φτυάρια μέσα στο δάσος και να εντοπίζουν τα κρυμμένα χρήματα, ενώ άλλες εικόνες δείχνουν στοίβες με τα μετρητά που κατασχέθηκαν. Το συνολικό ποσό που βρέθηκε κατά τις διήμερες έρευνες αντιστοιχεί σε 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή σε διάφορες τοποθεσίες, από την Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), η οποία συστάθηκε από τη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

«Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά μετρητών: θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικά κτίρια και αποθήκες καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και τοποθετημένα σε ένα χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας που βρίσκονταν σε απομονωμένη περιοχή», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την NVVH, «Το συνολικό ποσό των μετρητών που εντοπίστηκαν στη διάρκεια δύο ημερών έρευνας ανέρχεται σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια».

Η υπόθεση αφορά τον Μίκλος Σέστακ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ανάπτυξης από το 2014 έως το 2018, επί πρωθυπουργίας του Βίκτορ Ορμπάν. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες σε υπόθεση που σχετίζεται με την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων από την κρατική εταιρεία μεταφορών της Ουγγαρίας σε αυξημένες τιμές.

ΚλείσιμοΟ Σέστακ έχει συλληφθεί και κρατείται, ενώ στο πλαίσιο διαφορετικών υποθέσεων έχουν συλληφθεί επίσης δύο ακόμη πρώην υπουργοί και ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν.

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος επικράτησε στις εκλογές του Απριλίου τερματίζοντας τη 16ετή διακυβέρνηση του Ορμπάν, έχει δεσμευθεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο.

Σχολιάζοντας την κατάσχεση των χρημάτων, ο Μάγιαρ δήλωσε ότι η ανακοίνωση της NVVH «σηματοδοτεί επισήμως το τέλος της μαφίας των Fidesz- KDNP!», αναφερόμενος στα δύο κόμματα του πρώην κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο Βίκτορ Ορμπάν δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τις έρευνες σε βάρος προσώπων του περιβάλλοντός του «πολιτικές διώξεις με στόχο τη φυλάκισή του».

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