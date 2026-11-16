Κυψέλη: Οι κάτοικοι ζητούν ασφάλεια, η Ελληνικό Μετρό επικαλείται τεχνικές εκθέσεις και αρνείται μετεγκατάσταση – Επιμένει ο Δούκας για ασφαλή στέγη

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Στην απόφαση να μην προχωρήσει σε γενικευμένη προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών στην Κυψέλη επιμένει η Ελληνικό Μετρό, απαντώντας στην επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση όλων των ενοίκων από τα κτίρια και τη μεταφορά τους σε ασφαλή καταλύματα, με έξοδα της εταιρείας και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας.

Η εταιρεία, επικαλούμενη τις τεχνικές αξιολογήσεις και τις αυτοψίες των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), υποστηρίζει ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων. Μάλιστα, σημειώνει ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση είχε διατυπωθεί ήδη στη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δεν έχει αλλάξει παρά τα νεότερα ευρήματα των αυτοψιών.

Ο Χάρης Δούκας, ωστόσο, είχε θέσει με σαφήνεια το ζήτημα της προστασίας των κατοίκων, επισημαίνοντας ότι σε μία από τις πολυκατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες», οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ έχουν ήδη συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για άμεσο κίνδυνο.

«Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτήρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα», είχε τονίσει ο δήμαρχος Αθηναίων, ζητώντας να αναλάβουν η Ελληνικό Μετρό και η κατασκευάστρια εταιρεία την ευθύνη και το κόστος της προσωρινής μετεγκατάστασης.

Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των ζημιών, η οποία περιλαμβάνει αυτοψίες, καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και σύνταξη τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης. Στη συνέχεια, προβλέπεται να εκτελεστούν οι οριστικές εργασίες αποκατάστασης από τον ανάδοχο του έργου.

Η εταιρεία διευκρινίζει ακόμη ότι προσωρινή μετακίνηση ενοίκων θα γίνεται μόνο κατά περίπτωση, εφόσον η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την παραμονή τους στα διαμερίσματα ή εάν προκύψει στο μέλλον ανάγκη για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό, πάντως, δεν αλλάζει την ουσία της παρέμβασης του δημάρχου Αθηναίων: οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες» δεν μπορούν να παραμένουν σε καθεστώς αναμονής, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εκθέσεις και οι εργασίες αποκατάστασης. Το αίτημα του Χάρη Δούκα είναι να υπάρξει έμπρακτη μέριμνα για την ασφάλειά τους από τώρα, με εξασφαλισμένη προσωρινή στέγη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε απάντηση της σημερινής επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση κατοίκων της Κυψέλης, επισημαίνουμε ότι τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών αξιολογήσεων.

Όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των βλαβών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αυτοψίες και διερευνητικές εργασίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των άμεσων μέτρων προστασίας που υποδεικνύουν οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης τέθηκε ήδη κατά την ίδια σύσκεψη από εκπροσώπους των κατοίκων. Μετά τις σχετικές διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, κατέστη σαφές ότι, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων.

Η εκτίμηση αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο των αυτοψιών, ούτε από τις συμπληρωματικές συστάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει συμφωνηθεί, θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την προσωρινή μετακίνηση των ενοίκων, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη παραμονή στα διαμερίσματά τους. Εφόσον, ωστόσο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών, η Ελληνικό Μετρό θα μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εφαρμογή τους από τον ανάδοχο του έργου.

Η Ελληνικό Μετρό και ο Ανάδοχος του έργου βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ οι αναγκαίες παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις τους. Η προστασία των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων».

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