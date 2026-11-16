Guardian: Πώς το Ισραήλ παρακολουθεί ψηφιακά τους Παλαιστίνιους – Η τεχνολογία της Amazon στις υπηρεσίες του IDF

Takeaways by to pontiki AI Έρευνα του Guardian αποκαλύπτει ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους της Amazon για την ανάλυση 3,5 εκατομμυρίων φωτογραφιών Παλαιστινίων μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.

Τα δεδομένα που αναλύθηκαν προέρχονται από μια στρατιωτική μονάδα γνωστή ως «Rolling Stone», η οποία διατηρεί εκτενείς βάσεις δεδομένων με στοιχεία και φωτογραφίες Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του ισραηλινού στρατού με την Amazon μέσω της σύμβασης «Project Nimbus», η οποία παρέχει υποδομές cloud για κυβερνητικές και στρατιωτικές ανάγκες.

Στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλεγαν συστηματικά εικόνες Παλαιστινίων σε σημεία ελέγχου, χρησιμοποιώντας τις υποδομές της Amazon για την επεξεργασία του μεγάλου όγκου δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει ορατότητα στους φόρτους εργασίας των πελατών της και σεβάστηκε την ιδιωτικότητα της σχέσης της με τον ισραηλινό στρατό, αρνούμενη να σχολιάσει περαιτέρω.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη… σκοτεινή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Amazon με σκοπό να «φακελωθούν» οι Παλαιστίνιοι που περνούσαν από τα κέντρα ελέγχου, καταδιωκόμενοι από τις ισραηλινές βόμβες, αποκαλύπτει ο Guardian, σε μεγάλη έρευνά του για τις πρακτικές ψηφιακής παρακολούθησης των ανθρώπων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέβασε 3,5 εκατομμύρια φωτογραφίες στην πλατφόρμα cloud της Amazon, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου της αμερικανικής εταιρείας για την ανάλυση εικόνων Παλαιστινίων, όπως αποκαλύπτει ο Guardian.

Έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι ο εκτενής κατάλογος εικόνων μεταφέρθηκε στο cloud της Amazon κατά τους πρώτους μήνες των καταστροφικών αεροπορικών βομβαρδισμών και της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι εικόνες ανέβηκαν από ένα τμήμα του ισραηλινού στρατού, το οποίο διαθέτει μια τεράστια συλλογή φωτογραφιών που αφορούν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Το εν λόγω τμήμα ενημέρωσε την Amazon για την απόφασή του να ανεβάσει τις εικόνες στις αρχές του 2024, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το «Rekognition» —την πλατφόρμα ανάλυσης εικόνων της εταιρείας, η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη— για ένα έργο αναγνώρισης προσώπου.

Τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Guardian αποτελούν μέρος έρευνας σχετικά με την εξάρτηση του ισραηλινού στρατού από την τεχνολογία και τις υποδομές του τομέα cloud computing της Amazon για την παρακολούθηση των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τα αρχεία και συνεντεύξεις με στρατιωτικές πηγές, τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει μεταφέρει τεράστιους όγκους δεδομένων —συμπεριλαμβανομένου ευαίσθητου υλικού πληροφοριών και στοιχείων για Παλαιστινίους που ζουν υπό κατοχή— στα κέντρα δεδομένων της Amazon.

Ο μεγάλος όγκος εικόνων μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο δεδομένων της Amazon κοντά στο Τελ Αβίβ από ένα τμήμα, γνωστό με την ονομασία «Rolling Stone», το οποίο υπάγεται σε μια στρατιωτική μονάδα λογισμικού.

Το τμήμα αυτό πήρε το όνομά του από ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως από τον ισραηλινό στρατό και λειτουργεί ως κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών για τους Παλαιστινίους που ζουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Όπως ανέφεραν αρκετές πηγές με γνώση της δραστηριότητάς του, το τμήμα εξέταζε εκείνη την περίοδο τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου για την ανάλυση των εκτενών καταλόγων εικόνων Παλαιστινίων που έχει στην κατοχή του.

Από σημεία ελέγχου φωτογράφιζαν τους Παλαιστίνιους

Μετά τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, ο στρατός συνέλεγε συστηματικά εικόνες Παλαιστινίων καθώς αυτοί διέρχονταν από σημεία ελέγχου —συχνά αφού είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των βομβαρδισμών.

Δεν είναι σαφές εάν τα 3,5 εκατομμύρια εικόνες που ανέβηκαν στο «Rekognition» της Amazon ελήφθησαν σε αυτά τα σημεία ελέγχου, τα οποία λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πρόχειροι σταθμοί επιτήρησης. Ωστόσο, στρατιωτική πηγή με γνώση των προσπαθειών αναγνώρισης προσώπου στα σημεία ελέγχου ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκε η υποδομή υπολογιστικού νέφους (cloud) της Amazon, λόγω της «πολύ μεγάλης κλίμακας» των εικόνων που συλλέγονταν στα εν λόγω σημεία.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, ιδίως στο πλαίσιο της κατοχής της Δυτικής Όχθης. Η σάρωση προσώπων αποτελεί συνήθη πρακτική στα σημεία ελέγχου, ενώ οι Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούν ειδικά διαμορφωμένες εφαρμογές για smartphone προκειμένου να συλλέγουν εικόνες ατόμων που διαμένουν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Κατά τα αρχικά στάδια της επιχείρησής του στη Γάζα, το Ισραήλ χρησιμοποίησε το λογισμικό Rekognition για τον εντοπισμό ομήρων που είχαν συλληφθεί από μαχητές κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο στρατός χρησιμοποίησε επίσης τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να ταυτοποιήσει άτομα που υποψιαζόταν ότι ήταν μαχητές.

Οι New York Times έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι ο στρατός πειραματίστηκε στη Γάζα με εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογία για τον εντοπισμό προσώπων σε πλήθη και σε υλικό από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) — μια διαδικασία κατά την οποία, ορισμένες φορές, χαρακτηρίστηκαν εσφαλμένα πολίτες ως μαχητές.

«Βάθυνε» η συνεργασία IDF – Amazon

Τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε τεχνολογία της Amazon, τόσο για πειράματα αναγνώρισης προσώπου όσο και για ένα ευρύτερο εγχείρημα μεταφοράς των δεδομένων του στους διακομιστές του τεχνολογικού βραχίονα του ομίλου που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος.

Επιπλέον, ρίχνουν φως στο τι μεταφέρει ο ισραηλινός στρατός στο υπολογιστικό νέφος και πώς αξιοποιεί την υποδομή της Amazon Web Services (AWS) για να υποστηρίξει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Παλαιστινίων — δεδομένα που συνήθως συλλέγονται αδιακρίτως, μέσω παρεμβατικών μεθόδων και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων.

Τα αρχεία υποδεικνύουν ότι οι δεσμοί μεταξύ της AWS και του ισραηλινού στρατού ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία το Ισραήλ κατηγορείται για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας — μια κατηγορία την οποία το Ισραήλ αρνείται, αλλά την οποία υποστηρίζουν μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ, ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί σε θέματα γενοκτονίας.

Εκπρόσωπος της AWS δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει «ορατότητα» όσον αφορά τους φόρτους εργασίας που διατηρούν οι πελάτες της στο υπολογιστικό της νέφος. Πρόσθεσε δε: «Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των πελατών μας και δεν συζητάμε για τη σχέση μας μαζί τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους».

Η στροφή προς τους κολοσσούς της τεχνολογίας

Στις αρχές του 2024, μια μικρή ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών εργαζόταν από τα γραφεία της AWS στο Τελ Αβίβ, τα οποία στεγάζονται στον 28ο όροφο ενός από τους ψηλότερους ουρανοξύστες του. Οι στρατιώτες διερευνούσαν τρόπους αξιοποίησης της υποδομής υπολογιστικού νέφους (cloud) της εταιρείας, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα ένα πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπων που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα, σύμφωνα με αρκετές στρατιωτικές πηγές.

Δεν είναι σαφές εάν η εργασία τους τέθηκε σε επιχειρησιακή εφαρμογή ή αν σχετιζόταν με τα 3,5 εκατομμύρια εικόνες που είχαν μεταφορτωθεί στο Rekognition. Ωστόσο, η παρουσία της ομάδας στα γραφεία της AWS υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Εκπρόσωπος της AWS ανέφερε ότι οι πελάτες της «επισκέπτονται τακτικά τα γραφεία μας για ενημερώσεις και συναντήσεις». Πρόσθεσε: «Οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι αυτές οι επισκέψεις αποτελούν κάτι περισσότερο από μια τυπική επαφή με πελάτες είναι εσφαλμένος και αβάσιμος».

Η βάση της σχέσης του Ισραήλ με την Amazon είναι μια εκτενής σύμβαση του 2021, γνωστή ως «Project Nimbus». Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, η AWS και η Google παρέχουν υπηρεσίες cloud σε ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών και στρατιωτικών φορέων.

Όπως αποκάλυψε πέρυσι η εφημερίδα The Guardian, η σύμβαση Nimbus περιλαμβάνει ασυνήθιστους όρους, οι οποίοι απαγορεύουν στις αμερικανικές εταιρείες να περιορίζουν ή να αναστέλλουν τη χρήση των υπηρεσιών cloud τους από την ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό, ακόμη και στην περίπτωση που το Ισραήλ παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών.

Αυτό θα απέτρεπε ενέργειες όπως η μονομερής απόφαση που έλαβε πέρυσι η Microsoft, όταν διέκοψε την πρόσβαση του ισραηλινού στρατού σε τεχνολογία που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία ενός συστήματος μαζικής παρακολούθησης — μια υπόθεση που έφεραν στο φως η εφημερίδα The Guardian και το περιοδικό +972 Magazine.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας Nimbus, η AWS εγκαινίασε νέα κέντρα δεδομένων (data centers) στο Ισραήλ στις αρχές του 2023, επιτρέποντας στην ισραηλινή κυβέρνηση και στους στρατιωτικούς πελάτες να μεταφέρουν δεδομένα από τους δικούς τους διακομιστές, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα. Ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων μεταφέρθηκε επίσης από κέντρα δεδομένων της AWS που βρίσκονται στην Ιρλανδία. Σύμφωνα με έγγραφα, ένα κεντρικό στοιχείο της σύμβασης «Nimbus» ήταν η υποχρέωση της AWS να παρέχει στον ισραηλινό στρατό πρόσβαση σε έναν απομονωμένο χώρο εντός των κέντρων δεδομένων της στο Τελ Αβίβ, ο οποίος είναι θωρακισμένος με ενισχυμένα μέτρα ψηφιακής και φυσικής ασφάλειας.

Αυτός ο απομονωμένος χώρος εντός του υπολογιστικού νέφους (cloud) της AWS —που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ευαίσθητου υλικού που αφορά στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη συλλογή πληροφοριών— περιγράφηκε από την εταιρεία και τον πελάτη της ως «περιτειχισμένος κήπος» (walled garden).

Η εξάρτηση του ισραηλινού στρατού από την AWS αντικατοπτρίζει τη στροφή του, τα τελευταία χρόνια, προς κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, προκειμένου να καλύψει τις τεχνολογικές απαιτήσεις του πολέμου μέσω δυνατοτήτων αποθήκευσης και υπολογιστικής ισχύος που μπορούν να κλιμακωθούν ταχύτατα, καθώς και υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα έχει βρεθεί στο επίκεντρο νέου ελέγχου, ιδίως μετά την κυκλοφορία του «NAZA» —ενός ντοκιμαντέρ παραγωγής της εφημερίδας The Guardian— σχετικά με την απομακρυσμένη επιτήρηση και τη θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων.

«Το σχέδιο ήταν να μεταφερθούν όλα»

Σύμφωνα με έγγραφα, το τμήμα «Rolling Stone» συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων πελατών της AWS εντός του ισραηλινού στρατού. Η χρήση του συστήματος «Rekognition» στις αρχές του 2024 για την ανάλυση 3,5 εκατομμυρίων εικόνων ήρθε σε συνέχεια της διευρυμένης χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών της AWS από το εν λόγω τμήμα, για την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων του.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, το τμήμα μετέφερε μεγάλους όγκους δεδομένων που κατέχει στον προαναφερθέντα «περιτειχισμένο κήπο» εντός του cloud της AWS. Στρατιωτική πηγή που συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία ανέφερε ότι υπήρχε σχέδιο μεταφοράς όλων των βάσεων δεδομένων από τους στρατιωτικούς διακομιστές στο cloud της AWS.

Η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε: «Το σχέδιο [στο Rolling Stone] ήταν να μεταφερθούν εικόνες, βίντεο, όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες — τα πάντα».

Εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) δήλωσε ότι ο στρατός «δεν προτίθεται να σχολιάσει συνεργασίες ή υπηρεσίες που σχετίζονται με επιχειρησιακές ανάγκες».

Το τμήμα «Rolling Stone» διαχειρίζεται αρκετές εκτενείς βάσεις δεδομένων που συγκεντρώνουν στοιχεία για Παλαιστινίους, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος από το οποίο το τμήμα πήρε το όνομά του.

Το σύστημα «Rolling Stone», το οποίο χρησιμοποιείται από τον στρατό εδώ και δεκαετίες, ενημερώνεται διαρκώς και περιλαμβάνει δεδομένα όπως βασικά προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με διελεύσεις από σημεία ελέγχου, άδειες εργασίας και εγκληματική δραστηριότητα. Ένας στρατιώτης, ο οποίος κατέθεσε μαρτυρία στην ισραηλινή ΜΚΟ «Breaking the Silence» το 2016, περιέγραψε το «Rolling Stone» ως «ένα μηχανογραφημένο σύστημα στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον έλεγχο του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού».

Χρησιμοποιούν φωτογραφίες 16χρονων από τις ταυτότητές τους

Λόγω του ελέγχου που ασκεί το Ισραήλ στα μητρώα πληθυσμού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, το τμήμα «Rolling Stone» έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια φωτογραφίες Παλαιστινίων, οι οποίες είχαν ληφθεί για τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για κάθε κάτοικο όταν συμπληρώνει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Πηγές με γνώση της λειτουργίας του ανέφεραν ότι οι εικόνες αυτές χρησιμοποιούνταν συστηματικά σε προγράμματα αναγνώρισης προσώπου.

Σε αυτά περιλαμβάνεται το «Blue Wolf», μια εφαρμογή για smartphone που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Δυτική Όχθη για να σαρώνουν τα πρόσωπα Παλαιστινίων και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες γι’ αυτούς — συμπεριλαμβανομένου του αν έχουν επισημανθεί ως ύποπτοι για σύλληψη.

Στη Γάζα, σε προσωρινά ισραηλινά σημεία ελέγχου που στήθηκαν μετά τη χερσαία εισβολή, χρησιμοποιήθηκαν κάμερες στραμμένες προς τους Παλαιστινίους για να καταγράψουν τις μορφές τους καθώς πλησίαζαν στα σημεία αυτά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίηση των ατόμων με εικόνες που ήταν αποθηκευμένες στα συστήματα, σύμφωνα με πηγές.

Τα σημεία ελέγχου στη Γάζα έγιναν διαβόητα ως χώροι όπου άτομα απομονώνονταν από το πλήθος και κρατούνταν. Πολλοί οδηγήθηκαν υπό ισραηλινή κράτηση και κρατήθηκαν σε πλήρη απομόνωση —γεγονός που συνιστά αναγκαστική εξαφάνιση, σύμφωνα με διάφορα όργανα του ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έγγραφα υποδεικνύουν ότι η τεχνολογία υπολογιστικού νέφους (cloud) της AWS χρησιμοποιήθηκε κατά διαστήματα εντός του 2024 για την υποστήριξη της λειτουργίας των σημείων ελέγχου. Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες αποκαλούσαν τα σημεία ελέγχου «Nakaz» — μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει «αποχέτευση».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ «βλέπει» ότι ο Πούτιν υποχωρεί στο θέμα της Ουκρανίας – Πιθανή συνάντηση με Κιμ Γιονγκ Ουν

Άγριο ξύλο σε ζωντανή μετάδοση στην Αρμενία – Δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Οι περισσότεροι Γάλλοι θεωρούν τα κόμματα της Λεπέν και του Μελανσόν – φαβορί για το δεύτερο γύρο – επικίνδυνα για τη δημοκρατία











