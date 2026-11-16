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ΚΟΣΜΟΣ

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16.11.2026 16:42

Οι περισσότεροι Γάλλοι θεωρούν τα κόμματα της Λεπέν και του Μελανσόν – φαβορί για το δεύτερο γύρο – επικίνδυνα για τη δημοκρατία

16.11.2026 16:42
lepen_melanchon

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Το εκ πρώτης όψεως παράδοξο, οι υποψήφιοι που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προηγούνται στη Γαλλία ενόψει των ερχόμενων προεδρικών εκλογών (Λεπέν και Μελανσόν) να είναι οι επικεφαλής των κομμάτων που η γαλλική κοινή γνώμη θεωρεί ως τα πλέον επικίνδυνα για τη δημοκρατία στη χώρα (Εθνικός Συναγερμός – RN και Ανυπότακτη Γαλλία – LFI), καταδεικνύει έρευνα της εταιρείας Ipsos BVA-CESI που δημοσιεύει σήμερα η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διενεργήθηκε επί δείγματος 3.000 ατόμων, επικίνδυνο για τη δημοκρατία κρίνουν τον RN το 53% των Γάλλων ενώ την ίδια γνώμη έχουν για την LFI το 65%. 

Από την ίδια μελέτη προκύπτει ότι στη Γαλλία η υποστήριξη στη Δημοκρατία, ως πολίτευμα , εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή, με το 67% των Γάλλων να δηλώνει ότι «το δημοκρατικό σύστημα είναι το καλύτερο δυνατό και αναντικατάστατο». Την άποψη αυτή εμφανίζεται να συμμερίζεται το 73% των υποστηρικτών του LFI, αλλά μόνο το 52% των υποστηρικτών του RN.

Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη είναι πως σε ό,τι αφορά την εικόνα του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν, ναι μεν έχει ως έναν βαθμό εξωραϊστεί και ομαλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, πλην όμως η διαδικασία αυτή εμφανίζεται να έχει φτάσει στα όριά της. Αναλυτικότερα, τα τελευταία χρόνια, ο Εθνικός Συναγερμός σημείωσε άνοδο στην κοινή γνώμη όσον αφορά την ικανότητά του να κυβερνά τη χώρα (47% το 2025, σε σύγκριση με 27% το 2016). Ωστόσο το 2024 αυτοί που θεωρούσαν το κόμμα της Λεπέν ικανό να κυβερνά τη χώρα ήταν στο 51%, ενώ αύξηση εμφανίστηκε στα ποσοστά αυτών που το θεωρούν «ακροδεξιό» (70%) και «ξενοφοβικό» (51%). Όσον αφορά την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), το 65% των ερωτηθέντων τη θεωρεί επικίνδυνη για τη δημοκρατία (σε σύγκριση με 51% το 2020) και το 68% πιστεύει ότι υποκινεί τη βία.

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη αίσθηση της γαλλικής κοινής γνώμης, σχεδόν ένας στους δύο Γάλλους δηλώνει ανήσυχος για την αγοραστική του δύναμη. Ακολουθούν στον κατάλογο των ανησυχιών η παραβατικότητα, το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα, η μετανάστευση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα αν αυτά που ενώνουν τους Γάλλους είναι περισσότερα από αυτά που τους διχάζουν, αρνητική απάντηση δίνουν οι εφτά στους 10 Γάλλους.

Τέλος, η μεγάλη πλειονότητα των Γάλλων θεωρεί ότι τα προβλήματα της χώρας δεν θα λυθούν μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027. Θεωρούν ωστόσο ότι μπορεί να λυθούν το 37% των ψηφοφόρων του RN και το 27% των ψηφοφόρων της LFI.

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