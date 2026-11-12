Λεπέν και Μελανσόν «βλέπει» στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών δημοσκόπηση του Politico

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Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν και ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ζαν Λυκ Μελανσόν εμφανίζονται να προηγούνται στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Politico.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου, επί δείγματος 1164 ατόμων, περιλαμβάνει μεταξύ των υποψηφίων και την Κριστίν Λαγκάρντ, παρά το γεγονός ότι ίδια δεν έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα, ωστόσο αποχωρεί από την θέση της στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ειδικότερα η δημοσκόπηση εμφανίζει την υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Λεπέν να λαμβάνει το 30,5% των ψήφων, ποσοστό σχετικά μικρότερο από αυτά που την εμφανίζουν να λαμβάνει στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών άλλες δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών. Από την άλλη εμφανίζει σε σχετική άνοδο τον Μελανσόν, υποψήφιο του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», ο οποίος φέρεται να λαμβάνει το 20,5% των ψήφων.

Την τρίτη θέση φέρεται να λαμβάνει η Λαγκάρντ, συγκεντρώνοντας το 14% των ψήφων, ενώ ακολουθούν με 10% έκαστος, ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού κόμματος Ραφαέλ Γκλιξμάν και ο κινούμενος στον χώρο της γαλλικής δεξιάς Νταβίντ Λινάρντ, ο οποίος ανακοίνωσε σχετικά πρόσφατα την υποψηφιότητά του. Την έκτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Μπρουνό Ρεταγιό με 5,5%, ενώ ακολουθούν άλλοι πέντε υποψήφιοι από όλους τους πολιτικούς χώρους των οποίων τα ποσοστά κινούνται ανάμεσα στο 3% και το 0,5%.

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