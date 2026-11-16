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16.11.2026 18:02

Ο Τραμπ «βλέπει» ότι ο Πούτιν υποχωρεί στο θέμα της Ουκρανίας – Πιθανή συνάντηση με Κιμ Γιονγκ Ουν

16.11.2026 18:02
trump

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «υποχωρεί» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρός, ειλικρινά».

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως μπορεί να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να συμμετάσχει επίσης σε μια σύνοδο με τους ομολόγους του από τη Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

«Θα είμαστε με τον πρόεδρο Σι (…) θα συναντηθούμε επίσης με τον πρόεδρο Πούτιν και επιπλέον θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», ανέφερε σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Μανίλα όπου θα λάβει μέρος στη σύνοδο της ASEAN (Ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) από αύριο Τρίτη.

«Οπότε, αυτό θα είναι καλό», συμπλήρωσε, αναφέροντας πως οποιαδήποτε συνάντηση με τον Κιμ θα γινόταν στην Κίνα.

O Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε συναντηθεί παλαιότερα με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, κατά τη διάρκεια της θητείας του το διάστημα 2017-2021, μεταξύ άλλων στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της Κορέας, έχει διατυπώσει το ενδιαφέρον του για μία ακόμη συνάντηση κατά τη διάρκεια της τωρινής του θητείας.

Εντούτοις, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν πει πως δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά του να το κάνει.

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