search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 17:52

Το βαρύ 7-0 στο Ολλανδία-Ελλάδα είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Παρασκευής (13/11)

16.11.2026 17:52
ethniki-omadaα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές συντονίστηκαν την Παρασκευή στον Alpha για το ματς της Ελλάδας στο Άμστερνταμ με το αντίστοιχο ποδοσφαιρικό συγκρότημα της Ολλανδίας.

Αν δεν υπήρχε το ματς του Nations League η σειρά «Μπλε ώρες» θα ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας. Η σειρά του ΣΚΑΪ δείχνει να έχει σταθερά υψηλή απήχηση. Την Παρασκευή ήταν δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών με τηλεθέαση λίγο υψηλότερη από εκείνη που είχε καταφέρει η σειρά την ακριβώς προηγούμενη ημέρα.

Στην τρίτη θέση του τηλεβαρόμετρου της ημέρας πλασαρίστηκε το σε επανάληψη «Σόι σου», ο «Τροχός της τύχης» έφθασε στην τέταρτη θέση με το «Deal» στην πέμπτη. 

Ξανά στις διακεκριμένες θέσεις- για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα- η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» η οποία δεν επέτρεψε να σχηματιστεί σερί από τηλεπαιχνίδια στο TOP 10 της μέρας, καθώς το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήταν έβδομο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας.

Ίδια ποσόστωση εκπροσώπησης με τα τηλεπαιχνίδια (33%) στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας είχαν τα δελτία ειδήσεων.

Διαβάστε επίσης

ΕΡΤ: Στον «αέρα» η εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews – «Ειλικρινής συγγνώμη» από Γιώργο Σιαδήμα

One Channel: Ο Σταμάτης Ζαχαρός αρχίζει πάλι εκπομπές, τόσο κράτησε η… συγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο

Παπακαλιάτης για το φινάλε του Maestro: «Νομίζω ότι έκλεισα σωστά τον κύκλο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robert pattinson 88- new
LIFESTYLE

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

agios-padeleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Αναζητείται στη Γαλλία

grammy’s
ΜΟΥΣΙΚΗ

Raye και Rosalia ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

STAMATIS_ZAXAROS_ONE+
MEDIA

One Channel: Ο Σταμάτης Ζαχαρός αρχίζει πάλι εκπομπές, τόσο κράτησε η... συγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:32
robert pattinson 88- new
LIFESTYLE

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

1 / 3