Το βαρύ 7-0 στο Ολλανδία-Ελλάδα είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Παρασκευής (13/11)

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Πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές συντονίστηκαν την Παρασκευή στον Alpha για το ματς της Ελλάδας στο Άμστερνταμ με το αντίστοιχο ποδοσφαιρικό συγκρότημα της Ολλανδίας.

Αν δεν υπήρχε το ματς του Nations League η σειρά «Μπλε ώρες» θα ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας. Η σειρά του ΣΚΑΪ δείχνει να έχει σταθερά υψηλή απήχηση. Την Παρασκευή ήταν δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών με τηλεθέαση λίγο υψηλότερη από εκείνη που είχε καταφέρει η σειρά την ακριβώς προηγούμενη ημέρα.

Στην τρίτη θέση του τηλεβαρόμετρου της ημέρας πλασαρίστηκε το σε επανάληψη «Σόι σου», ο «Τροχός της τύχης» έφθασε στην τέταρτη θέση με το «Deal» στην πέμπτη.

Ξανά στις διακεκριμένες θέσεις- για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα- η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» η οποία δεν επέτρεψε να σχηματιστεί σερί από τηλεπαιχνίδια στο TOP 10 της μέρας, καθώς το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήταν έβδομο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας.

Ίδια ποσόστωση εκπροσώπησης με τα τηλεπαιχνίδια (33%) στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας είχαν τα δελτία ειδήσεων.

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