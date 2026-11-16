Θα είναι η τριμερής Σι, Πούτιν και Τραμπ η Γιάλτα 2.0;

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Η άνευ προηγουμένου συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όπου οι Συμμαχικές δυνάμεις της Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης και των ΗΠΑ χάραξαν την παγκόσμια τάξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, Κινέζοι παρατηρητές λένε ότι η σύγκριση είναι άστοχη, καθώς η τριμερής συζήτηση δεν μιλάει τόσο για μια «Γιάλτα 2.0» που επανασχεδιάζει την παγκόσμια τάξη, όσο περισσότερο για μια ευκαιρία για κάθε ηγέτη να προωθήσει τη δική του ατζέντα.

Το Πεκίνο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι πρόεδροι Σι Τζινπίνγκ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν την Πέμπτη στην πόλη Σεντζέν της νότιας Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του AEC.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι οι τρεις ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με «τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως «πρωτοποριακή».

«Η ενίσχυση της επικοινωνίας, η διαχείριση των διαφορών και η σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και ΗΠΑ εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των τριών χωρών και ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε.

Ορισμένοι παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου Ρώσου νομοθέτη, έχουν παρομοιάσει τη συνάντηση της Πέμπτης με τη Διάσκεψη της Γιάλτας, όπου ο Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Στάλιν κατέληξαν σε μια συμφωνία που ουσιαστικά χώρισε την μεταπολεμική Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής.

Η σύγκριση έχει αναστατώσει τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και την Ασία, οι οποίες φοβούνται ότι οι τρεις δυνάμεις θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία χωρίς αυτές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ασφάλεια στο Στενό της Ταϊβάν.

Ο Cui Hongjian, επικεφαλής των σπουδών Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, δήλωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε λόγους να δει τη συνάντηση ως μια «νέα Γιάλτα», επειδή προωθούσε έναν πολυπολικό κόσμο.

«Κατά την άποψη της Κίνας, η ουσία της παγκόσμιας πολυπολικότητας θα πρέπει να είναι ο εκδημοκρατισμός των διεθνών σχέσεων. Εάν αυτή τη στιγμή [το Πεκίνο] επιδιώκει μια νέα Γιάλτα, επιδιώκει μια νέα κατανομή σφαιρών επιρροής, αυτό σαφώς δεν αποτελεί εκδημοκρατισμό των διεθνών σχέσεων», είπε.

Ο Cui δήλωσε ότι το Πεκίνο θα «αντιταχθεί σίγουρα» σε οποιαδήποτε προσπάθεια να παρουσιαστεί η συνάντηση ως μια νέα Γιάλτα, δεδομένης της μακράς αντίθεσης του Πεκίνου στη δημιουργία σφαιρών επιρροής.

Αντ’ αυτού, είπε, η Κίνα ήθελε να χρησιμοποιήσει τις συνομιλίες για να σταθεροποιήσει τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Ένα τριμερές σχήμα θα μπορούσε επίσης να μετριάσει την καχυποψία που προέκυψε όταν οι δυνάμεις αντιμετώπισαν διμερώς η μία την άλλη.

«Κατά την άποψη της Κίνας, είτε πρόκειται για τη διαμόρφωση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης είτε για την επίλυση ορισμένων από τα τρέχοντα μεγάλα ζητήματα, μια σημαντική προϋπόθεση είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να εμπλακούν σε ατελείωτο ανταγωνισμό», είπε, προσθέτοντας ότι χρειάζεται κάποια σταθερότητα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Ο Ζάο Λονγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Στρατηγικών και Μελετών Ασφάλειας στα Ινστιτούτα Διεθνών Μελετών της Σαγκάης, δήλωσε ότι η παρομοίωση της επερχόμενης τριμερούς συνάντησης με μια νέα διάσκεψη της Γιάλτας αγνoεί το σημερινό διεθνές τοπίο, το οποίο ήταν «θεμελιωδώς διαφορετικό» από αυτό πριν από 80 χρόνια.

«Η διεθνής κοινότητα δεν είναι πλέον μια κοινότητα στην οποία μερικές μεγάλες δυνάμεις μοιράζονται σφαίρες επιρροής και αποφασίζουν για την τύχη άλλων χωρών. Αυτή η εποχή έχει περάσει προ πολλού», είπε.

«Η Κίνα ήταν κάποτε θύμα του συστήματος της Γιάλτας και τα συμφέροντά της είχαν διαμελιστεί από μεγάλες δυνάμεις. Επομένως, είναι αδύνατο για την Κίνα να επαναλάβει μια τέτοια εσφαλμένη ρύθμιση που στερείται νομιμότητας.»

Ο Ζάο δήλωσε ότι αναμένει ότι η Κίνα θα απορρίψει σθεναρά μια αποκλειστική ομαδοποίηση των τριών χωρών, ή μια «G3», και αντ’ αυτού θα προσπαθήσει να διερευνήσει αυτό που αποκάλεσε ένα μοντέλο «υπεύθυνων τριών» ή «R3», στο οποίο ο συντονισμός των μεγάλων δυνάμεων εξυπηρετεί τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.Η συνάντηση έχει αποτελέσει θέμα παγκόσμιας συζήτησης από τα διαδοχικά ταξίδια του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο τον Μάιο, αλλά οι ειδικοί λένε ότι η πρόοδος έχει σταματήσει εν μέρει λόγω της δυσκολίας στον καθορισμό μιας ατζέντας.

Ενώ το Πεκίνο δεν έχει διευκρινίσει τι θα συζητηθεί, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να επικεντρωθεί στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και στον πόλεμο του Ιράν όταν συναντηθεί με τους δύο ομολόγους του αυτή την εβδομάδα. Το Πεκίνο αντιστέκεται εδώ και καιρό στις πιέσεις να συμμετάσχει σε τριμερείς συνομιλίες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, επισημαίνοντας ότι οι άλλες δύο δυνάμεις διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια.

Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε ότι η τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δέσμευση για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στα πυρηνικά οπλοστάσια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ατζέντας για την παγκόσμια διακυβέρνηση.Ο Γουάνγκ Γιγουέι, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Ρενμίν της Κίνας στο Πεκίνο, δήλωσε ότι η Κίνα «απλώς δεν συμμετέχει» στις συνομιλίες για την αποπυρηνικοποίηση, αλλά πρόσθεσε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να συζητήσει ζητήματα όπως η στρατιωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Είπε ότι οι τρεις ηγέτες θα μπορούσαν επίσης να συζητήσουν παγκόσμιες προκλήσεις όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, σημειώνοντας ότι και οι τρεις χώρες είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η θέση της Κίνας είναι πιθανό ότι, ως τρεις από τις σημαντικότερες δυνάμεις του κόσμου… η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα πρέπει να καθίσουν για να συζητήσουν τη μελλοντική κατεύθυνση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της εξουσίας του ΟΗΕ», είπε.

Ο Γουάνγκ είπε ότι οι συνομιλίες φαινόταν να ωφελούν περισσότερο τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον. Με τη Ρωσία αποδυναμωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Μόσχα ήθελε να «αναβιώσει μια αίσθηση ιστορίας που να μιλάει για την κληρονομιά της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης», είπε, αναφερόμενος στις συνομιλίες της Γιάλτας.

Ο πόλεμος «δημιούργησε μια κατάσταση που τώρα απαιτεί μια πιο επιθετική διπλωματική και στρατηγική στάση» για τη Μόσχα, είπε.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επιδιώκει μια διπλωματική νίκη μετά τις βαριές ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Γουάνγκ.

Αλλά ο Cui είπε ότι και το Πεκίνο θα είχε κέρδος. «Η Κίνα ελπίζει σαφώς να καταστήσει αυτό ένα πολύ σημαντικό, επιτυχημένο κομμάτι εσωτερικής διπλωματίας για να δείξει περαιτέρω την εικόνα της Κίνας ως σταθερής, εποικοδομητικής δύναμης», είπε.

Εάν η συνάντηση μπορούσε με τη σειρά της να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας εποικοδομητικής τριμερούς σχέσης, πρόσθεσε, θα βοηθούσε το Πεκίνο να επιδιώξει τους στόχους του που εξαρτώνται από τον συντονισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Με βάση τη λογική της κινεζικής διπλωματίας, το πιο σημαντικό είναι πρώτα να τεθούν τα θεμέλια, στη συνέχεια να οικοδομηθεί μια πλατφόρμα και στη συνέχεια να υπάρξει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη», είπε.

Ο Ζάο δήλωσε ότι σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων και φθίνουσας στρατηγικής εμπιστοσύνης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, η ίδια η τριμερής σύνοδος κορυφής έστειλε ένα «πολύ θετικό» μήνυμα ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής εργαζόταν για να διαχειριστεί τις διαφορές της και επιδίωκε τον συντονισμό μέσω του διαλόγου.

Για την Κίνα, η μεγαλύτερη αξία της συνάντησης έγκειται στο να δοθεί στη διεθνή κοινότητα περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα ως δημόσια αγαθά, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για έναν ισότιμο και εύτακτο πολυπολικό κόσμο, σημείωσε ο Ζάο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι προσδοκίες για το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι «προσεκτικές και λογικές».

«Υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των τριών πλευρών στις βασικές τους θέσεις και στις πολιτικές τους προτεραιότητες», είπε.

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