Απειλές, απόπειρες τρομοκράτησης και διαμαρτυρίες κατά των δημιουργών του NAZA στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη

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Οι δημιουργοί της ταινίας NAZA, του βραβευμένου ντοκιμαντέρ για τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων στη Γάζα από το Ισραήλ, υπερασπίστηκαν τα ευρήματά τους στην πρεμιέρα της ταινίας στη Βόρεια Αμερική στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, εν μέσω διαμαρτυριών στο Ισραήλ και κλιμακούμενων απειλών από Ισραηλινούς αξιωματούχους να τους αφαιρέσουν την υπηκοότητά τους.

Η ταινία, η οποία σκηνοθετήθηκε από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ σε παραγωγή της εφημερίδας Guardian, παρουσιάζει τις μαρτυρίες 24 ανώνυμων Ισραηλινών στρατιωτών και αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως δολοφονία Παλαιστινίων πολιτών στη Γάζα, οι οποίοι περιγράφουν τα συστήματα που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιούνται για την επιλογή των στόχων τους. Το έργο πήρε το όνομά του από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται ευφημιστικά από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για να υποδείξει πόσοι πολίτες αναμένεται να πεθάνουν σε μια αεροπορική επιδρομή, η οποία συχνά διεξάγεται τη νύχτα σε σπίτια αμάχων, σκοτώνοντας πολλά μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

«Η χώρα μας κάνει τόσα πολλά για να κρύψει αυτά τα συστήματα», δήλωσε η Σορ στο κοινό στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης σε μια συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων που ακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας. «Δεν είναι ένας κόσμος ανοιχτός ούτε καν στο ισραηλινό κοινό».

«Αυτά τα εγκλήματα που είδατε συνεχίζονται», είπε ο Άμπραχαμ. «Συνεχίζονται επειδή αυτό κάνει η χώρα μας και εξαιτίας αυτού που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί η χώρα σας».

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 80 λεπτών, γυρισμένο κρυφά σε στέγες στο Τελ Αβίβ, βασίζεται σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκαν από το 2023 έως το 2025 στην Guardian, στο +972 Magazine, μια ισραηλινοπαλαιστινιακή έκδοση, και στο εβραϊκό έντυπο Local Call. Πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε 25λεπτη όρθια επευφημία – ρεκόρ του φεστιβάλ – και κέρδισε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής .

Η ταινία έχει γίνει δεκτή με σφοδρές επικρίσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς και με απειλές προς τους δημιουργούς της, εν μέσω μιας τεταμένης προεκλογικής περιόδου που επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεχιζόμενη εκστρατεία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 Παλαιστίνιους μέχρι σήμερα και έχει κηρυχθεί γενοκτονία από πολυάριθμους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεμιέρα της ταινίας στο Κέντρο Λίνκολν το Σάββατο το απόγευμα, κραδαίνοντας ισραηλινές σημαίες και πινακίδες που καλούσαν τους θεατές να «μάθουν τα γεγονότα» των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Τουλάχιστον ένα φορτηγό με οθόνες LED κατηγορούσε τη NAZA ότι «προπαγάνδα μεταμφιέζεται σε ντοκιμαντέρ» και έκανε τον κύκλο του κινηματογράφου.

Rain or shine, day or night, we will stand for the truth.



Seen on the streets of NYC.



The NAZA movie presents itself as a “documentary,” but when a film tells only one side and relies on anonymous, unverified witnesses, it should be questioned.



Critical thinking matters.



No… pic.twitter.com/qX6A6AHkIG September 28, 2026

🇺🇸🇮🇱🇵🇸 PROTESTERS CONFRONT “NAZA” AT NEW YORK FILM FESTIVAL



Protesters confronted the film “NAZA” outside its New York Film Festival premiere.



The Israeli-American Council criticized the film for what it says are serious allegations against the IDF in Gaza without sufficient… September 27, 2026

Η πρεμιέρα της NAZA στη Νέα Υόρκη έγινε μόλις μία ημέρα αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε επιθετικά τη χρήση θανατηφόρας βίας από το Ισραήλ στη Γάζα, ακριβώς απέναντι από το Σέντραλ Παρκ, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω και δεκάδες διπλωμάτες μέσα βγήκαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα το «αντίθετο της γενοκτονίας» και καταδίκασε τους επικριτές του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα επιδιώξει νέους νόμους για την αφαίρεση της υπηκοότητας από άτομα που «συκοφαντούν» Ισραηλινούς στρατιώτες σε απάντηση στη NAZA.

«Λοιπόν, σε όλους όσους διαδίδουν αυτά τα ψέματα για τη χώρα μου και για τους γενναίους στρατιώτες μας, είτε κάθονται σε αυτήν την αίθουσα είτε στο γραφείο του αντισημίτη δημάρχου της Νέας Υόρκη , λέω το εξής: ντροπή σας!», δήλωσε την Πέμπτη.

Την Παρασκευή, ο Νετανιάχου επανέλαβε το σχέδιό του να προωθήσει νομοθεσία που θα ανακαλεί την υπηκοότητα των Άμπραχαμ και Σορ, δύο από τους τέσσερις σκηνοθέτες πίσω από την ταινία «No Other Land», μια αδιάκοπη ματιά στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2025. Σε συνέντευξή του στο συντηρητικό ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Makor Rishon, παρομοίασε τη NAZA με την «εκτόξευση δεκάδων βαλλιστικών πυραύλων» προς το Ισραήλ.

Ο Άμπραχαμ απάντησε απευθείας στο σχόλιο για τον πυραύλο στις ερωτήσεις και απαντήσεις μετά την προβολή, αναφερόμενος σε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό ως «ποινικοποίηση της δημοσιογραφίας και αυτού του είδους της εργασίας».

Υπερασπίστηκε επίσης τη χρήση ανώνυμων πηγών στην ταινία ως απαραίτητη για την αποκάλυψη συστημάτων μαζικών δολοφονιών που κρύβονται από το ισραηλινό κράτος. «Σε όλη την ιστορία της ερευνητικής δημοσιογραφίας, πολύ συχνά η παραχώρηση εμπιστευτικότητας στις πηγές αποτελεί μέσο για την αναζήτηση της αλήθειας», είπε. «Αυτή η ταινία δεν θα μπορούσε να είχε γυριστεί με κανέναν άλλο τρόπο και επειδή τα εγκλήματα συνεχίζονται, θεωρήσαμε σημαντικό να τη γυρίσουμε».

Μαζί με τον Νετανιάχου, ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζόχαρ, ζήτησε την ανάκληση της υπηκοότητας των δημιουργών της ταινίας και τους κατηγόρησε για «προδοσία κατά του κράτους». Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός «δεν θα επιτρέψει στους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να γίνουν στόχοι μέσω ψεμάτων και συκοφαντικών λοιδοριών» και θα χρησιμοποιήσει «κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του» εναντίον της ταινίας.

WATCH: Protesters gathered outside the New York Film Festival premiere of NAZA on Saturday with Nova Festival survivors pic.twitter.com/gwTBaZIymX — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 27, 2026

Ακτιβιστές της δεξιάς πτέρυγας προχώρησαν ακόμη περισσότερο, ζητώντας βία εναντίον τους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεκάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν το σπίτι των γονιών της Σορ στο κεντρικό Ισραήλ, με έναν διαδηλωτή να ζητά την «θανατική ποινή για τους προδότες».

Περισσότεροι από 1.500 Ισραηλινοί επαγγελματίες του κινηματογράφου, 43 ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διευθυντές μεγάλων διεθνών φεστιβάλ έχουν υπερασπιστεί τον Άμπραχαμ και τη Σορ, όπως και πολυάριθμοι διεθνείς οργανισμοί για την ελευθερία του Τύπου . Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα στους κινηματογράφους 55 χωρών, πριν από την ψηφιακή παγκόσμια κυκλοφορία της, δωρεάν, στον ιστότοπο της Guardian τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της δέσμευσης του οργανισμού για τη διάδοση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.

Αλλά η πρεμιέρα στις ΗΠΑ το Σάββατο είχε ιδιαίτερη απήχηση, δεδομένης της ετήσιας στρατιωτικής βοήθειας ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρέχει η χώρα στο Ισραήλ – μια σύνδεση που οι δημιουργοί της ταινίας σημείωσαν στο κοινό της Νέας Υόρκης.

«Αυτοί οι στρατιώτες μιλούν για το τι έχει γίνει με τα χρήματα των φορολογουμένων των ανθρώπων που κάθονται εδώ», είπε ο Άμπραχαμ.

Απάντησε επίσης στους διαδηλωτές έξω από το θέατρο που επικαλούνταν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. «Είναι στην ταινία και είναι εντελώς αδικαιολόγητο», είπε για τη σφαγή, η οποία σκότωσε 1.200 Ισραηλινούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες. «Αλλά επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό που έχετε δει στην ταινία. Δεν δικαιολογεί τη σφαγή τόσων πολλών αμάχων στη Γάζα».

«Δεν θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο όπου η δίκαιη ενσυναίσθηση προς τα Ισραηλινά θύματα οπλίζεται από ηγέτες όπως ο Νετανιάχου – κυνικούς ανθρώπους που δεν υπόσχονται τίποτα άλλο παρά διαρκή κατοχή και πόλεμο», πρόσθεσε. «Είναι οπλισμένο για να σημαίνει έλλειψη ενσυναίσθησης προς τους Παλαιστίνιους, για να σημαίνει αυτή τη συνεχή δολοφονία ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να θέλουμε να ζούμε σε έναν τέτοιο κόσμο. Νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να αρνηθούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος».

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