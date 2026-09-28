Ο Γιάννης Μαρίνος σταματά να αρθρογραφεί και αποχαιρετά τους αναγνώστες του

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«Τελεία» στην αρθρογραφία έπειτα από 61 συναπτά έτη στο «Βήμα» και στον πρωτοπόρο εβδομαδιαίο «Οικονομικό Ταχυδρόμο» του οποίου υπήρξε διευθυντής από το 1965 έως το 1996, βάζει σήμερα με το άρθρο του, ο Γιάννης Μαρίνος, ένας από τους ευγενείς της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Στο αποχαιρετιστήριο κείμενο, που δημοσιεύτηκε στον «ΟΤ», αλλά και το «Βήμα», ο Γιάννης Μαρίνος, σε ηλικία 96 ετών αποφάσισε να τερματίσει την τακτική επικοινωνία με τους αναγνώστες, μια απόφαση επώδυνη, όπως σημειώνει, για την οποία «χρειάστηκε κάποιους μήνες έως ότου οριστικοποιηθεί, καθώς δεν άντεχα πια την κυριακάτικη αρθρογραφική μου δέσμευση».

Σε άλλο σημείο στο άρθρο-επίλογο μιας σπουδαίας δημοσιογραφικής πορείας ο Γιάννης Μαρίνος αναφέρει πως «η αρθρογραφία μου, τα βιβλία μου και οι συμμετοχές μου σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις υπήρξαν σταθερά ακομμάτιστες και με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών μου» και κλείνοντας με εξομολογητικό ύφος τονίζει: «Σήμερα που περατώνω την πολυετή δημοσιογραφική μου προσφορά, θα ήθελα να εξομολογηθώ ότι υπήρξα ευτυχής διότι υπηρέτησα ένα επάγγελμα που μου άρεσε και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πολυπληθείς αναγνώστες μου για τη σταθερή υποστήριξή τους».

Το άρθρο «Αποχαιρετισμός στους αναγνώστες» του Γιάννη Μαρίνου:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση τερματίζω με το σημερινό σημείωμα την τακτική επικοινωνία με τους αναγνώστες μου από το πάντα φιλόξενο «Βήμα» και γενικά την αρθρογραφική μου συνεισφορά στα έντυπα του οργανισμού Alter Ego, αφού προηγήθηκε από το 1965 η τακτική αρθρογραφία μου στο περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος», του οποίου διετέλεσα διευθυντής από το 1965 έως το 1996.

Το βαθύ γήρας (είμαι 96 ετών) και η επίπονη δέσμευση να αρθρογραφώ κάθε Κυριακή με οδήγησαν να την τερματίσω. Η σημερινή μου απόφαση είναι επώδυνη και χρειάστηκε κάποιους μήνες έως ότου οριστικοποιηθεί, καθώς δεν άντεχα πια την κυριακάτικη αρθρογραφική μου δέσμευση. Αυτή σημαίνει τον τερματισμό της τακτικής συνεχούς αρθρογραφίας μου που είχε ως αφετηρία το μακρινό έτος 1965 έως σήμερα, δηλαδή επί 61 χρόνια.

Η περίοδος της αρθρογραφικής μου ακμής ταυτίζεται με την εποχή που υπήρξα διευθυντής του περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος», δηλαδή από το 1965 έως το 1996. Ας σημειωθεί ότι κατά την περίοδο που διετέλεσα διευθυντής του, πέραν του κυρίου άρθρου, που συνήθως ήταν εκτεταμένη μελέτη ενός θέματος της επικαιρότητας, κάλυπτα ακόμη κάθε εβδομάδα δύο σελίδες υπό τον τίτλο «Αντιοικονομικά» και με υπογραφή «Κριτόβουλος». Επί πολλά έτη επίσης αρθρογραφούσα στο «Βήμα» υπό τον τίτλο «Κοινός Νους» και υπογραφή «ένας εργαζόμενος νέος». Προέκταση του Κοινού Νου υπήρξαν τα έως και σήμερα άρθρα μου στο «Βήμα». Επίσης από το 1972 έως το 1975 υπήρξα συντάκτης της στήλης «Το επταήμερο ενός ποπολάρου» στα «Νέα» και επί τρία χρόνια υπεύθυνος της κυριακάτικης εκπομπής στον ραδιοφωνικό σταθμό Top FM μαζί με τον Παντελή Καψή.

Συνέγραψα και αρκετά βιβλία, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι χρονολογικά: «Το παλαιστινιακό πρόβλημα και η Κύπρος», «Για μία αλλαγή στο καλύτερο», «Κοινός Νους», «Ας προσέχαμε» (όλα από τις εκδόσεις Παπαζήση), «Καραμανλής – Παπανδρέου – Φλωράκης» (εκδόσεις Πατάκη) και το έσχατο «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» (εκδόσεις Παπαδόπουλος). Η αρθρογραφία μου, τα βιβλία μου και οι συμμετοχές μου σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις υπήρξαν σταθερά ακομμάτιστες και με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών μου.

Οφείλω να μνημονεύσω ιδιαιτέρως την πολύτιμη συνεργασία των συναδέλφων μου και ιδιαιτέρως των Δημήτρη Στεργίου, Αντώνη Παπαγιαννίδη και Αθανάσιου Παπανδρόπουλου. Στον τελευταίο οφείλω τη βιογραφία μου και εκτενή αναφορά στα σημαντικότερα άρθρα μου που περιέλαβε στο βιβλίο του «Ακατάλληλο για στρουθοκαμήλους» (εκδόσεις Economia). Οφείλω ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλλε ο πρόεδρος του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος ουδέποτε μου υπέδειξε τι να γράφω ή να μη γράφω, έως τον σημερινό διευθυντή του «Οικονομικού Βήματος» και του αναβιώσαντος «Οικονομικού Ταχυδρόμου» κ. Χρήστο Δόγα για την άψογη συνεργασία μας.

Σε όλη την πολυετή δημοσιογραφική μου συνεισφορά, στην οποία περιλαμβάνονται και πολυάριθμες συμμετοχές μου σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, σε ουδένα επέτρεψα να μου υποδείξει τι θα έπρεπε να γράψω ή να μη γράψω και θεωρώ ότι ήμουν ιδιαίτερα τυχερός διότι ευτύχησα με απόλυτη ελευθερία να διατυπώνω τις απόψεις μου και να ασκώ την όποια κριτική μου.

Σήμερα που περατώνω την πολυετή δημοσιογραφική μου προσφορά, θα ήθελα να εξομολογηθώ ότι υπήρξα ευτυχής διότι υπηρέτησα ένα επάγγελμα που μου άρεσε και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πολυπληθείς αναγνώστες μου για τη σταθερή υποστήριξή τους».

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