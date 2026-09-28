Νέο «κύμα» με πρεμιέρες και φρέσκιες σειρές από αρχές Οκτωβρίου

Takeaways by to pontiki AI Ο ανταγωνισμός στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης εντείνεται από την ερχόμενη Δευτέρα λόγω των πρεμιέρων νέων τηλεοπτικών σειρών σε διάφορα κανάλια.

Ο Alpha εντάσσει στο πρόγραμμά του τη δραματική σειρά Οι κόρες της Αρετής, η οποία θα προβάλλεται στη βραδινή ζώνη.

Η ΕΡΤ1 ενισχύει το πρόγραμμά της με την καθημερινή κωμική σειρά Κουτσουπιές και την κοινωνική περιπέτεια Αύριο που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή.

Το Star ανακοίνωσε την έναρξη του δεύτερου κύκλου της κωμικής σειράς Τα φαντάσματα, η οποία θα μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση κάθε Κυριακή.

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Ένα «κλικ» πάνω πηγαίνει η ένταση του ανταγωνισμού, στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς έρχεται νέο «κύμα» με πρεμιέρες νέων σειρών.

O Alpha εξαρχής έχει τραβήξει μια «αόρατη» διαχωριστική γραμμή στο 21.00- 24.00 μεταδίδοντας στο πρώτο μισό κωμικές σειρές για όλη την οικογένεια και σειρές δραματικές με πιο δύσκολα θέματα από τις 22.00 και έπειτα.

Από την άλλη Δευτέρα, και καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η μετάδοση του κύκλου επεισοδίων της μίνι σειράς «Ριφιφί», στην ώρα εκείνη θα αρχίσει η κοινωνικοδραμτική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» του Μιχάλη Κωνσταντίνου, σε σενάριο Κατερίνας Γιαννάκου, με τις Μαριάννα Τουμασάτου, Ασημένια Βουλιώτη, Γεωργία Μεσαρίτη, αλλά και τους Γιάννο Περλέγκα, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρο Τσουμάνη, Δημήτρη Αποστολόπουλο, Γιώργο Ζιάκα, Αλεξία Καλτσίκη, Δώρα Χρυσικού κ.ά

Που σημαίνει ότι θα αναμετράται με τις σειρές «Δύο μαύρα πουκάμισα» (Mega) και επαναλήψεις των σειρών «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» (ΣΚΑΪ), «Ντέρτι » και «Κρίνο και αγκάθι» (ΑΝΤ1).

Την επόμενη Τετάρτη (7/10) θα κάνει έναρξη στον σταθμό της Κάτω Κηφισιάς η κοινωνική δραματική σειρά «Μια γυναίκα», τη βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική παραγωγή μυθοπλασίας «Woman», σε σενάριο Δώρας Μασκλαβάνου και σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου.

Μια δυνατή ιστορία για μια γυναίκα που παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε στη ζωή της δεν λύγισε, για χάρη των παιδιών της. Πρωταγωνιστούν Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης κ.ά.

Από Δευτέρα επίσης μπαίνει στη «μάχη» της τηλεθέασης η κωμική κοινωνική σειρά «Κουτσουπιές» της ΕΡΤ1, σε καθημερινή βάση (πλην ΣΚ) σε ώρα όμως εκτός prime time (19.00). Στο prime time το πρώτο κανάλι απέναντι στις ελληνικές σειρές μυθοπλασίας του ανταγωνισμού ήδη προτείνει βρετανικές πολυβραβευμένες σειρές.

Εναλλακτικά ως προς τον ανταγωνισμό συνεχίζει και τα Σαββατοκύριακα η ΕΡΤ1 καθώς έχει επιλέξει να μεταδίδει τη σειρά «TV Land»- μια σάτιρα για τις καθημερινές ελληνικές σειρές- τις δύο ημέρες του γουίκεντ στις 20.00.

Πρωταγωνιστούν: Σάννυ Χατζηαργύρη, Κώστας Αποστολάκης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ελπίδα Νικολάου, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Σοφολόγης – Μπέζας. Φωτεινή Αθερίδου, Σύλβια Δεληκούρα, Ιωάννης Παπαζήσης, Κωνσταντίνος Φραντζής. Φιλίππα Κουτούπα, Στεφανία Γκουρνέλου.

Από την ΕΡΤ1 επίσης θα μεταδοθούν τα οκτώ επεισόδια της κοινωνικής περιπέτειας «Αύριο» του Γιώργου Γκικαπέππα με πρεμιέρα την Κυριακή στις 23.00 και κάθε Κυριακή την ίδια ώρα.

Πρόκειται για την πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό και είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Περιγράφεται σαν μια χορογραφία επιβίωσης και έναν ύμνο στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.

Εντός Νοεμβρίου και από το ERTFLIX θα είναι προσβάσιμα τα μόλις οκτώε επεισόδια της κοινωνικής δραματικής σειράς εποχής «Θάλασσες μάς χώρισαν».

Εν τω μεταξύ την Κυριακή (4/10) στις 21.00 το Star ανακοινωσε ότι θα αρχίσει- σε εβδομαδιαία βάση- η μετάδοση του δεύτερου κύκλου επεισοδίων της μεταφυσικής σουρεαλιστικής κωμική σειράς «Τα φαντάσματα»

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