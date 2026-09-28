Σάρωσε στην τηλεθέαση ο αγώνας της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία

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Πολύ υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση σημείωσε χθες, Κυριακή (27/9), ο Alpha στην prime time, με τη μετάδοση του αγώνα Γερμανία – Ελλάδα.
Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 εκτός έδρας και να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου με έξι βαθμούς.
Το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν, όμως, σαρωτικό και στους πίνακες τηλεθέασης, με τις μετρήσεις να χτυπάνε… κόκκινο!
Συγκεκριμένα, ο Alpha σημείωσε χθες το βράδυ μέσο όρο 38,6% στο δυναμικό κοινό, με τον αγώνα να φτάνει μέχρι το 46,4% στο τέταρτο 23:15 – 23:30.
Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το παιχνίδι της Ελλάδας είχε μέσο όρο 39%, ανεβαίνοντας μέχρι το 47,9% στο φινάλε (23:30 – 23:45).
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Γερμανία – Ελλάδα – 38,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Γερμανία – Ελλάδα – 39%
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