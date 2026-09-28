search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 13:28
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 10:16

Σάρωσε στην τηλεθέαση ο αγώνας της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία

28.09.2026 10:16
ethniki-podosfairo-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πολύ υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση σημείωσε χθες, Κυριακή (27/9), ο Alpha στην prime time, με τη μετάδοση του αγώνα Γερμανία – Ελλάδα.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 εκτός έδρας και να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου με έξι βαθμούς.

Το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν, όμως, σαρωτικό και στους πίνακες τηλεθέασης, με τις μετρήσεις να χτυπάνε… κόκκινο!

Συγκεκριμένα, ο Alpha σημείωσε χθες το βράδυ μέσο όρο 38,6% στο δυναμικό κοινό, με τον αγώνα να φτάνει μέχρι το 46,4% στο τέταρτο 23:15 – 23:30.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, το παιχνίδι της Ελλάδας είχε μέσο όρο 39%, ανεβαίνοντας μέχρι το 47,9% στο φινάλε (23:30 – 23:45).

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Γερμανία – Ελλάδα – 38,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γερμανία – Ελλάδα – 39%

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: H σειρά ντοκιμαντέρ «Τα θέατρα της ζωής μας» χαρτογραφεί τις πιο σημαντικές σκηνές του ελληνικού θεάτρου

Σοκαρισμένος ο γερμανικός Τύπος μετά την ήττα των «Πάντσερ» από την Εθνική: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Γιούργκεν Κλοπ»

«Λύγισε» δημοσιογράφος στον αέρα του Mega με ζευγάρι που έδινε μάχη με τον καρκίνο: «Αυτό το μήνυμα που στέλνετε…» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AllwynForward
ADVERTORIAL

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

thasos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

opadoi-ethniki-omada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρέλα μετά τον θρίαμβο στην Γερμανία: Πάνω από 100.000 αιτήσεις για τα δύο ματς στη Τούμπα με Ολλανδία και «Πάντσερ»

BOLOS
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο – Ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλεις να αγοράσεις αμερικανικά όπλα;»: Η ερώτηση Τραμπ στον Σι που αιφνιδίασε την Ουάσιγκτον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

vroutsis_gamos_kori
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρούτσης: Από τα υπουργικά έδρανα… στα σκαλιά της εκκλησίας με τη Νίκη και τον Τάσο

raf fairford
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μία αγρότισσα γύρισε από ξενύχτι, είδε τρία βαν και μασκοφόρους και ειδοποίησε την αστυνομία για να αποφευχθεί το τρομοκρατικό χτύπημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 13:27
AllwynForward
ADVERTORIAL

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

thasos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

opadoi-ethniki-omada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρέλα μετά τον θρίαμβο στην Γερμανία: Πάνω από 100.000 αιτήσεις για τα δύο ματς στη Τούμπα με Ολλανδία και «Πάντσερ»

1 / 3