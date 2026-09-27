«Λύγισε» δημοσιογράφος στον αέρα του Mega με ζευγάρι που έδινε μάχη με τον καρκίνο: «Αυτό το μήνυμα που στέλνετε…» (video)

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Στην εκπομπή «Mega Non Stop» φιλοξενήθηκε ένα ζευγάρι που έχει πίσω του μια πολύ συγκινητική ιστορία.

Η Μαρία Σεβαστίδου και ο Γιάννης Βρεττός έδωσαν μεγάλη μάχη με τον καρκίνο και ακολούθησαν πολλές χημειοθεραπείες για να βγουν νικητές. Οχι μόνο τα κατάφεραν, αλλά κατά τη διάρκεια μεταμόσχευσης ξεπεράσουν τα προβλήματα μαζί και στο τέλος… παντρεύτηκαν.

Την ιστορία τους παρουσίασε στο στούντιο ο Ζήσης Μούσιος, ο οποίος όμως «λύγισε» μπροστά στην ιστορία τους.

«Σας βλέπω και σας ακούω λίγο συγκινημένους. Το κατανοώ. Να σας πω κάτι; Αυτό το μήνυμα που στέλνετε… Τώρα συγκινήθηκα και εγώ. Ε, άσε. Πάρ’ το εσύ», είπε προς στον συμπαρουσιαστή του, Βασίλη Τσεκούρα, ο οποίος ανέλαβε το θέμα.

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