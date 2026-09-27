Τηλεθέαση Σαββάτου: Τα πάνω – κάτω έφερε η πρεμιέρα του «Mega Non Stop»

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Πρεμιέρα με πρωτιά έκαναν οι Ζήσης Μούσιος, Βασίλης Τσεκούρας και Μαρία Αντωνά.
Η εκπομπή «Mega Non Stop» έφερε τα πάνω – κάτω στους πίνακες τηλεθέασης της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.
Μούσιος, Τσεκούρας και Αντωνά ήρθαν με… φόρα και κατέκτησαν την πρώτη θέση με 14,1% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας δεύτερο τον Νίκο Μάνεση με 10,9% και τρίτο το «Ρεπορτάζ στις 10» είχε 9%. Το «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε στο 4,8%, ενώ το «Μια Ελλάδα παρέα» στο 4,2%.
Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 15,5%, το «Ρεπορτάζ στις 10» 14,6%, το Mega Non Stop 10,9%, το «Καλημέρα είπαμε;» 6,2% και το «Μια Ελλάδα παρέα» 5,7%.
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