Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Διπλός συναγερμός για καύσιμα και τρόφιμα”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Χαμός… πιο δεξιά από τα δεξιά”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Οι 7 πληγές της ακρίβειας”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας – Κυριάκου”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα – Βενεζουέλας”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια”

ΕΣΤΙΑ: “”Φύγε Κυριάκο, θα έχεις πρόβλημα, κάνε πρόωρες εκλογές τώρα””

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη”

Real news: “Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η ακρίβεια από την αντλία στο ράφι”

Documento: “Αποτοξινώσεις στη Μύκονο με απαγορευμένα σκευάσματα”

ΚONTRA: “Περιοδείες σε όλη τη χώρα αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας”

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