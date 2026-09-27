Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Διπλός συναγερμός για καύσιμα και τρόφιμα”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Χαμός… πιο δεξιά από τα δεξιά”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Οι 7 πληγές της ακρίβειας”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας – Κυριάκου”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα – Βενεζουέλας”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια”
ΕΣΤΙΑ: “”Φύγε Κυριάκο, θα έχεις πρόβλημα, κάνε πρόωρες εκλογές τώρα””
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη”
Real news: “Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η ακρίβεια από την αντλία στο ράφι”
Documento: “Αποτοξινώσεις στη Μύκονο με απαγορευμένα σκευάσματα”
ΚONTRA: “Περιοδείες σε όλη τη χώρα αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας”
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