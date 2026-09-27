Κακοκαιρία: Δύσκολη η νύχτα στην Εύβοια, «πνίγηκε» η Σκιάθος, στο σκοτάδι 8 χωριά στην Πάργα

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Μνήμες από την κακοκαιρία του 2020 ξύπνησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κεντρική Εύβοια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Σκιάθο, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας σε χειμάρρους τους κεντρικούς δρόμους, ενώ προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που «χτύπησε» την Πάργα.

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρέασαν τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Σποράδων.

Εφιαλτική η νύχτα στην Εύβοια

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας το βράδυ του Σαββάτου.

Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχουν καταγραφεί, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων.

Ο τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους, ενώ πλημμύρισαν αυλές και νερά εισχώρησαν σε σπίτια.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων. Όπως είπε στο evima.gr, ο δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος, πλημμύρισαν σπίτια στην είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας.

Ο τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους, ενώ πλημμύρισαν αυλές και νερά εισχώρησαν σε ορισμένα σπίτια.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε καλλιέργειες της περιοχής καταστρέφοντας μέρος της παραγωγής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο Τριάδας–Ψαχνών, καθώς τα ορμητικά νερά μετέφεραν μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και μεγάλες πέτρες στο οδόστρωμα.

Κατολισθήσεις στο Δερβένι

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο προς τη Βόρεια Εύβοια.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εξαιτίας κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στη θέση Δερβένι.

Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά.

Πλημμύρισε η Σκιάθος

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η το δυνατό μπουρίνι που «χτύπησε» και τη Σκιάθο, με τα τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «εικόνες που θύμισαν Daniel». Από το απόγευμα του Σαββάτου, το παραλιακό μέτωπο πλημμύρισε και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα από τα καταστήματα.

Η κακοκαιρία προκάλεσε και διακοπή ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την ένταση της βροχής. Σύμφωνα με το meteo.gr αναφέρει έως τις 8 το βράδυ είχαν ήδη πέσει πάνω από 130 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα.

Προβλήματα και στην Πάργα

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν από το βράδυ της Παρασκευής και στην Πάργα. Στην περιοχή του Φαναρίου, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ξηλώνοντας καλώδια και ρίχνοντας κολώνα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ χωριά να μείνουν στο σκοτάδι. Στον Μεσοπόταμο, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε στέγες κατοικιών, καθώς παρασύρθηκαν κεραμίδια.

Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

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