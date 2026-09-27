Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, Κυριακή με καταιγίδες και 8 μποφόρ – Πού επιμένει η κακοκαιρία, τι περιμένει την Αττική

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Με βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους μπαίνει η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, καθώς η κακοκαιρία που επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας το Σάββατο μετατοπίζεται προς τα ανατολικά.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση, με το μεγαλύτερο βάρος των έντονων φαινομένων να πέφτει πλέον στην Εύβοια, ενώ επικαροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε την Παρασκευή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ειδικότερα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή:

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά) και τις δυτικές Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Η Αττική δεν βρίσκεται στις περιοχές της πορτοκαλί προειδοποίησης, ωστόσο αναμένονται βροχές μέσα στην ημέρα και αισθητά φθινοπωρινό σκηνικό.

Πού χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή την Κυριακή

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται:

Στην ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία , μέχρι τις πρωινές ώρες.

, μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις Σποράδες , επίσης μέχρι τις πρωινές ώρες.

, επίσης μέχρι τις πρωινές ώρες. Στην Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και μπορεί να επιμείνουν έως αργά το απόγευμα.

Η Εύβοια είναι επομένως η περιοχή που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της Κυριακής, καθώς εκεί αναμένεται να παραμείνει περισσότερο ενεργός ο πυρήνας της κακοκαιρίας.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι περισσότερο τοπικά και κατά κανόνα μικρότερης έντασης.

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες προβλέπονται επίσης στην ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Αττική: Βροχές αλλά όχι στο «πορτοκαλί»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την εξέλιξη του καιρού στην Αττική, όπου η Κυριακή θα είναι σαφώς φθινοπωρινή.

Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Αττική δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου η ΕΜΥ προβλέπει τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αναμένεται, με τα σημερινά δεδομένα, να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας όπως η Εύβοια, η Μαγνησία και οι Σποράδες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοανατολικοί, ενώ στα ανατολικά του νομού θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με την ΕΜΥ να προβλέπει περίπου 16 βαθμούς ελάχιστη και 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Πέρα από τις καταιγίδες, το άλλο βασικό χαρακτηριστικό της Κυριακής θα είναι οι ισχυροί άνεμοι.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων έχει αρχίσει ήδη από το βράδυ του Σαββάτου και θα συνεχιστεί την Κυριακή.

Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Η αναλυτική εικόνα της Κυριακής

Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τα ισχυρότερα φαινόμενα στη Μαγνησία και τις Σποράδες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Σταδιακά μέσα στην ημέρα αναμένεται εξασθένηση.

Στην Εύβοια, αντίθετα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν περισσότερο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά και υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης.

Στην ανατολική Στερεά και την Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, χωρίς πάντως, με τα έως τώρα στοιχεία, να αναμένονται τα φαινόμενα της έντασης που προβλέπονται στην Εύβοια.

Στην Πελοπόννησο, μετά την έντονη κακοκαιρία του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση, αν και τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται επίσης βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας η εικόνα θα είναι γενικά καλύτερη.

Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Η αλλαγή της εικόνας αναμένεται να αρχίσει σταδιακά από τη Δευτέρα.

Τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιστρέψει αμέσως το καλοκαιρινό σκηνικό.

Στην Αθήνα, μάλιστα, μετά τους περίπου 21 βαθμούς της Κυριακής, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ελαφρά τη Δευτέρα, με μέγιστη περίπου στους 23 βαθμούς.

Μέχρι τότε, πάντως, η προσοχή στρέφεται κυρίως στην Εύβοια, όπου η κακοκαιρία θα επιμείνει περισσότερο, αλλά και στους θυελλώδεις ανέμους του Αιγαίου.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ και αναμένεται νέα επικαιροποίησή του με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

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