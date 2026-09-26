Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση, τι αλλάζει σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ισχύ παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για την επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 13/2026, που εκδόθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, επικαιροποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.

Ειδικότερα:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας και των Παξών) από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες.

β. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν.Μαγνησίας) και τις Σποράδες από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Ψυχρή λίμνη φέρνει άκρως φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο: Βροχές, καταιγίδες και αισθητή ψύχρα

Δουλειά μέχρι τελικής… πτώσεως

Έκρηξη στην Πλάκα: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα – Συνεχίζεται η μάχη στα συντρίμμια για τους 5 αγνοούμενους











