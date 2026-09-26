GEP και ΜΕΪΔΑΝΗΣ συνεργάζονται για εκπαίδευση ηλεκτρολόγων στις Πρώτες Βοήθειες μέσω του «Καλή Φάση»

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Τη δυνατότητα να μετατρέπουν τους πόντους που συγκεντρώνουν από τις αγορές τους σε πιστοποιημένη εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες αποκτούν οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι, μέσα από τη νέα συνεργασία της GEP με τη ΜΕΪΔΑΝΗΣ.

Η συνεργασία προβλέπει την ένταξη υπηρεσιών Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Καλή Φάση» της ΜΕΪΔΑΝΗΣ. Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν να εξαργυρώνουν τα Watt που συγκεντρώνουν από τις αγορές τους για διά ζώσης εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες BLS/AED από εκπαιδευτές της GEP.

Η συγκεκριμένη παροχή σηματοδοτεί, παράλληλα, τη διεύρυνση του «Καλή Φάση» πέρα από τις παραδοσιακές ανταμοιβές ενός προγράμματος πιστότητας, με την προσθήκη υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαίδευση και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα «Καλή Φάση» λειτουργεί από το 2016 και απευθύνεται στους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους που πραγματοποιούν αγορές από τη ΜΕΪΔΑΝΗΣ.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΪΔΑΝΗΣ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Νίκος Μεϊδάνης, η πιστοποιημένη εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας παροχών του προγράμματος, με στόχο η επιβράβευση να προσφέρει πρακτική αξία στον επαγγελματία και την ομάδα του.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της GEP, Αλέξανδρος Σοφιανόπουλος, επισήμανε ότι η συνεργασία δίνει στους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα σε έκτακτα περιστατικά στον χώρο εργασίας.

Η νέα συνεργασία εντάσσει έτσι την εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στη λογική ενός εμπορικού προγράμματος επιβράβευσης, συνδέοντας τη συγκέντρωση πόντων από αγορές με την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες.

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