Με αυγά και αποδοκιμασίες η υποδοχή του Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη – «Υστερικές κότες» η απάντησή του (Video)

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Ένταση σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη έξω από χώρο όπου πραγματοποιούνται συναντήσεις της αλβανικής αντιπροσωπείας, όταν έφτασε στο σημείο ο Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων Αλβανοί ακτιβιστές, που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο φώναζαν συνθήματα κατά του Αλβανού πρωθυπουργού.

Καθώς ο Ράμα περνούσε από μπροστά τους, οι αποδοκιμασίες έγιναν εντονότερες και ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους πέταξαν αυγά προς το μέρος του.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αντέδρασε λίγο αργότερα μέσω του Χ, επιλέγοντας ιδιαίτερα επιθετικό τόνο απέναντι στους διαδηλωτές και χαρακτηρίζοντάς τους «υστερικές κότες».

«Σε όσους είναι τυλιγμένοι με την εθνική σημαία και κακαρίζουν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, λέω μόνο αυτό: Αυτή τη σημαία την ύψωσα ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου», ανέφερε στο Χ.

«Και σε όσους νομίζουν ότι θα με σταματήσουν με λάσπη, αυγά και ανοησίες, στην αποστολή μου να μεταφέρω τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω ότι αν για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους έχουμε ένα θεσμικό σύστημα που επιδεικνύει ικανότητα αυτοκάθαρσης, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά ήρθε ακριβώς ως ένα από τα ιστορικά αποτελέσματα αυτής της αποστολής», πρόσθεσε.

«ΕΕ και οι ΗΠΑ εκτιμούν την Αλβανία όλο και περισσότερο»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η Αλβανία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια: «Σε μια χώρα που πνιγόταν στον βάλτο της διαφθοράς (…) εγώ, με το κόμμα μου, γύρισα τον τροχό της δικαιοσύνης προς την ισότητα για όλους».

Ο Ράμα υποστήριξε ακόμη ότι «σήμερα η Αλβανία δεν είναι πλέον αυτή η χώρα, και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν την Αλβανία όλο και περισσότερο για αυτόν τον αγώνα».

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του επανερχόμενος στους διαδηλωτές, αλλά και στους πολιτικούς και μιντιακούς αντιπάλους του, με νέα αιχμηρή αναφορά.

«Εν τω μεταξύ οι υστερικές κότες του χωριού μας κακαρίζουν και πετάνε αυγά στον αέρα εκ μέρους των κοκόρων της πολιτικής και μιντιακής αγοράς, των οποίων τα μυαλά είναι τόσο μικρά όσο ένα αυγό, νομίζοντας ότι θα με σταματήσουν με ατελείωτες κατηγορίες για τη διαφθορά που καταπολεμά το ίδιο το σύστημα που χτίζουμε», σημείωσε μεταξύ άλλων.

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