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25.09.2026 22:35

Μέλη εγκληματικής οργάνωσης προσποιούνταν ακόμη και τους αστυνομικούς για να εξαπατούν τα θύματά τους – 8 συλλήψεις (Photos/Video)

25.09.2026 22:35
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Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ, λογιστή και εταιρειών τηλεφωνίας ή ενέργειας», εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ..

Για εμπλοκή στην υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23/9, στην περιοχή του Ζεφυρίου, 8 ημεδαποί, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες σύστησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την πραγματοποίηση πλήθους τηλεφωνικών κλήσεων καθημερινά σε υποψήφια θύματά τους και την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινά, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, αποκομίζοντας περισσότερα από 700.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από έντυπο τηλεφωνικό κατάλογο, καθώς και από ιστοσελίδα που παρείχε πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, υπάλληλοι εταιρειών τηλεφωνίας, υπάλληλοι εταιρειών ενέργειας ή λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από τις οικίες τους, ενώ ταυτόχρονα άλλα μέλη της οργάνωσης, έσπευδαν και τα αφαιρούσαν.

Πολλές φορές, για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο ενεργοποιείται κατά τη θέση πελάτη σε αναμονή κλήσης από την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και ηχητικό σήμα έκτακτης ανάγκης, τα οποία αναπαρήγαγαν κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τα θύματά τους, προκειμένου να προσδώσουν αληθοφάνεια στα όσα ισχυρίζονταν για να τους πείθουν.

Επίσης, στις επικοινωνίες τους συστήνονταν και ως αστυνομικοί, ενώ χρησιμοποιούσαν ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν σε σειρήνα περιπολικού οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της, προέβαινε σε σύντομα χρονικά διαστήματα σε αλλαγή εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου», καθώς και στη συνεχή αλλαγή των επιχειρησιακών τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών.

Επιπλέον, στους χώρους, όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα, είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας και είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης, ώστε να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τυχόν αστυνομική παρουσία.

Η οργάνωση αποτελούνταν από τα 2 διευθυντικά στελέχη, έναν «ανιχνευτή» και 5 «τηλεφωνητές» με συγκεκριμένους ρόλους:

  • οι διευθυντές επόπτευαν το τηλεφωνικό κέντρο και συντόνιζαν την επιχειρησιακή δράση της οργάνωσης,
  • ο ανιχνευτής είχε αναλάβει τη συλλογή και ενεργοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων και την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων,
  • οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τα θύματα, αποτελώντας τον ισχυρό πυρήνα της δράσης της οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, έντυπος τηλεφωνικός κατάλογος και αποκόμματά του, χειρόγραφες σημειώσεις και 960 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

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