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25.09.2026 22:55

Τραμπ: Θα ξανασυναντηθούμε με τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο στην Κίνα και τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα

25.09.2026 22:55
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Τις επόμενες συναντήσεις του με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομόλογό του τον Νοέμβριο στην Κίνα, αλλά και τον Δεκέμβριο, στη σύνοδο της G20 που θα πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα.

Τον Νοέμβριο, η Κίνα θα φιλοξενήσει στην πόλη Σεντζέν τη σύνοδο κορυφής του APEC, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται η συνάντηση των δύο προέδρων.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ την χαρακτήρισε επιτυχημένη, σημειώνοντας ότι «επιτεύχθηκαν πολλά».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει μέσω της πλατφόρμας του ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δεν πρόκειται να αναλάβει τη θέση του «τσάρου της Τεχνητής Νοημοσύνης»: «Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα γίνει ο Τσάρος της Σούπερ Νοημοσύνης. Πρώτον, δεν θέλει. Δεύτερον, κάνει σπουδαία δουλειά στο υπουργείο Οικονομικών και εκεί θέλω να παραμείνει! Γιατί να κάνω μια τέτοια αλλαγή;».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι εξετάζει τον διορισμό συμβούλου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη δημιουργία μιας «Δύναμης ΤΝ». Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο πρωτοβουλίες, ούτε είχε εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν.

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