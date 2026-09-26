Χρυσάφι η φέτα, «σκοτωμένες» οι ελιές στο χωράφι

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Αν κάποιος αναζητά τον ορισμό του παραλόγου στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να ανατρέξει σε περίπλοκους δείκτες της Eurostat. Αρκεί να κοιτάξει τι συμβαίνει στο πιο παραδοσιακό ελληνικό πιάτο: τη φέτα και τις ελιές. Εκεί όπου οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς ακυρώνονται και οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «εξομάλυνση των τιμών» προσκρούουν στη σκληρή αριθμητική των παραγωγών και των καταναλωτών.

Οι προειδοποιήσεις από τους ίδιους τους ανθρώπους της γαλακτοκομίας και των εξαγωγών χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Η μειωμένη παραγωγή πρόβειου γάλακτος, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση και τις ελλείψεις στα αποθέματα, σπρώχνει την τιμή της φέτας σε πρωτοφανή επίπεδα, απειλώντας να τη μετατρέψει από βασικό διατροφικό αγαθό σε προϊόν πολυτελείας.

Με την τιμή παραγωγού στο γάλα να πιέζεται προς τα 1,80 ευρώ, η λιανική τιμή της φέτας στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ οδεύει ολοταχώς προς τα 15 με 16 ευρώ το κιλό (από 12 – 13 ευρώ που βρισκόταν μέχρι πρότινος). Η «εθνική μας ετικέτα» κινδυνεύει πλέον να καταστεί απλησίαστη για το μέσο νοικοκυριό, την ώρα που τα αποθέματα των βιομηχανιών οριακά επαρκούν για να βγει η χρονιά, τροφοδοτώντας ένα νέο κύμα κερδοσκοπικών ανατιμήσεων.

Το ακόμα πιο εξοργιστικό παράδοξο παρατηρείται στην ελαιοκαλλιέργεια. Ενώ η τιμή που εισπράττει ο παραγωγός στο χωράφι και στο ελαιοτριβείο καταγράφει θεαματική βουτιά – με τις τιμές εκκίνησης για τις ελιές και το ελαιόλαδο να υποχωρούν άνω του 50% σε σχέση με πέρυσι – η υποχώρηση αυτή «εξαφανίζεται» μυστηριωδώς στη διαδρομή προς το ράφι.

Η απόκλιση ανάμεσα στην τιμή που φεύγει από το χωράφι και στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ ξεπερνά το 50% σε ετήσια βάση! Ο παραγωγός βλέπει τους κόπους του να «σκοτώνονται» και το εισόδημά του να καταρρέει, αλλά ο καταναλωτής συνεχίζει να αγοράζει το λάδι και τις ελιές με τιμές «πληθωρισμού κορυφής».

Αυτό το διπλό χτύπημα αποκαλύπτει το πραγματικό πρόβλημα της εγχώριας αγοράς: την παντελή έλλειψη ελέγχου στα περιθώρια κέρδους των μεσαζόντων και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όταν οι τιμές των πρώτων υλών ανεβαίνουν (όπως στο πρόβειο γάλα), η αύξηση μετακυλίεται ακαριαία και πολλαπλασιαστικά στον καταναλωτή. Όταν οι τιμές των πρώτων υλών πέφτουν (όπως στο ελαιόλαδο και τις ελιές), η πτώση «κολλάει» στα γρανάζια των μεσαζόντων και δεν φτάνει ποτέ στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.

Στους κυβερνητικούς διαδρόμους, τα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης συνεχίζουν να μοιράζουν συστάσεις και να ανακοινώνουν «εθελοντικά καλάθια». Την ίδια ώρα, όμως, η χωριάτικη σαλάτα μετατρέπεται σε είδος εισαγωγής για την ελληνική οικογένεια, επιβεβαιώνοντας πως στην Ελλάδα της ακρίβειας, ακόμα και η παράδοση πωλείται με «καπέλο».

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