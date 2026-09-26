Μασούτης: Δύο βραβεία για το νέο ψηφιακό σύστημα προσλήψεων που ανέπτυξε εσωτερικά η εταιρεία

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Με δύο διακρίσεις στα BITE Awards 2026 επιβραβεύτηκε η Διαμαντής Μασούτης για το νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης προσλήψεων και υποψηφίων, το οποίο αναπτύχθηκε εσωτερικά από την ομάδα Πληροφορικής της εταιρείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Applicant Tracking System (ATS) απέσπασε Silver Award στην κατηγορία Best Use of Document/Content Management & Workflow και Bronze Award στην κατηγορία Best Use of HR Management/Digital Card.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί με βάση τις εσωτερικές ανάγκες και διαδικασίες της Μασούτης και καλύπτει τη διαχείριση των υποψηφίων και των διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας πρόσληψης.

Ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία έχει το γεγονός ότι το σύστημα δεν αποτελεί έτοιμη εξωτερική λύση, αλλά αναπτύχθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής της Μασούτης, σε συνεργασία με το HR. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η προσαρμογή της τεχνολογίας στις συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Οι νέες ανάγκες μετά την Κρητικός

Η επένδυση σε ψηφιακές υποδομές αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η Μασούτης περνά σε νέα φάση ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Η διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού αυξάνει τις απαιτήσεις τόσο στη διαχείριση προσωπικού όσο και στις εσωτερικές διαδικασίες του ομίλου, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν τη μεγαλύτερη πλέον επιχειρησιακή κλίμακα.

Παράλληλα, το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τη Μασούτης, η οποία συμπληρώνει 50 χρόνια δραστηριότητας. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την εξαγορά της Κρητικός, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και εφαρμογές που υποστηρίζουν τις λειτουργικές και οργανωτικές της ανάγκες.

Η απονομή των BITE Awards 2026 πραγματοποιήθηκε στο Anassa City Events, παρουσία 685 στελεχών της αγοράς ICT. Τα βραβεία για τη Μασούτης παρέλαβαν ο Παναγιώτης Αμούτζιας, IT Deputy Director, και η Δήμητρα Παπαδοπούλου, Web Developer.

Τα BITE Awards διοργανώνονται από την Boussias Events και αφορούν έργα πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

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