Έκρηξη στην Πλάκα: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα – Συνεχίζεται η μάχη στα συντρίμμια για τους 5 αγνοούμενους

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Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, πολλές ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής. Οι διασώστες συνέχισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τη δύσκολη επιχείρηση μέσα στα χαλάσματα, ενώ οι Αρχές ερευνούν παράλληλα τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.

Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα στο σημείο, ενώ ασθενοφόρο προσέγγισε τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η γυναίκα που ανασύρθηκε φέρεται να είναι Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία διέμενε μαζί με ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Στους αγνοουμένους περιλαμβάνεται επίσης ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας Βρετανός 78 ετών και μία Ελληνίδα 77 ετών, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο.

Στον πρώτο όροφο βρίσκονταν συνολικά τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες. Νωρίτερα, μέσα στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο του καταλύματος. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Αθήνα στις 15:30 με πτήση της Delta Airlines.

Ολονύχτια επιχείρηση με γεώφωνα και ειδικές κάμερες

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Η απομάκρυνση των υλικών γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι εργασίες και κάθε άλλος θόρυβος σταματούν, ώστε οι διασώστες να μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση πιθανών ήχων κάτω από τα ερείπια.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ειδικές κάμερες εντοπισμού, ενώ οι εκπαιδευμένοι σκύλοι μπαίνουν στα συντρίμμια κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Προβολείς από απέναντι κτίριο φωτίζουν το σημείο, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίζονται και μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο εκσκαφέας είχε φτάσει στο πρώτο μισό του δεύτερου ορόφου, καθώς η απομάκρυνση των συντριμμιών γίνεται σταδιακά προκειμένου να μην τεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο όσοι ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι.

Στο σημείο ΕΜΑΚ, ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει την επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Στην περιοχή παραμένει επίσης κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Δημοτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, οι οποίες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Έλεγχοι στατικότητας στα γύρω κτίρια

Την ίδια στιγμή, εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους κατέρρευσε η πρόσοψη κτιρίου με γραφεία, ενώ αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους.

Οι ζημιές από την έκρηξη είναι εκτεταμένες σε γειτονικά κτίρια, σταθμευμένα αυτοκίνητα και υποδομές, με την εικόνα στην περιοχή να αποτυπώνει την τεράστια ισχύ του ωστικού κύματος.

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην οδό Λυσικράτους.

Κάμερα ασφαλείας γειτονικού ξενοδοχείου κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο, τα τζάμια να σπάνε και ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι για να απομακρυνθούν από το σημείο.

Αμέσως μετά την κατάρρευση, η Αστυνομία προχώρησε στην απομάκρυνση πολιτών από τα γύρω σπίτια, ενώ στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και θερμικές κάμερες άρχισαν να ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή τα συντρίμμια.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές είναι και εκείνο της διαρροής φυσικού αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για το τι προκάλεσε την καταστροφή.

Η ένταση της έκρηξης – Το ωστικό κύμα ανασήκωσε αυτοκίνητο

Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τέτοιο ώστε ο κρότος να γίνει αντιληπτός σε μεγάλη απόσταση από την Πλάκα. Κάτοικοι σε αρκετές περιοχές της Αθήνας ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο και αισθάνθηκαν έντονη δόνηση.

Τα πρώτα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, καθώς αρκετοί κάτοικοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί. Ορισμένοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για σεισμική δόνηση ή κεραυνό, ενώ άλλοι εκτίμησαν ότι είχε σημειωθεί έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Την ένταση του φαινομένου αποτυπώνουν οι ζημιές που καταγράφηκαν τόσο στο κτίριο που κατέρρευσε όσο και στις γύρω πολυκατοικίες και τα σταθμευμένα ή διερχόμενα οχήματα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία οδηγού που βρισκόταν στην οδό Λυσικράτους τη στιγμή της έκρηξης. Όπως περιγράφει, το αυτοκίνητό του ανασηκώθηκε από την πίεση του ωστικού κύματος. Σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να βγει από το όχημα, όμως η πόρτα είχε μπλοκάρει λόγω της παραμόρφωσης και χρειάστηκε χρόνος μέχρι να καταφέρει να απεγκλωβιστεί.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο, προς την οδό Γκούρα. Εκεί φαίνεται ότι εκτονώθηκε μέρος της ενέργειας της έκρηξης, με διαμερίσματα στην πίσω πλευρά γειτονικών οικοδομών να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές.

Τζάμια θρυμματίστηκαν, κουφώματα υπέστησαν ζημιές, ενώ παραθυρόφυλλα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε γειτονικό κτίριο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε απόσταση από το σημείο της έκρηξης και μεσολαβούσαν άλλες οικοδομές, η ένταση του ωστικού κύματος προκάλεσε ζημιές στα τζάμια και στα αλουμινένια κουφώματα.

Το διαμέρισμα, ευτυχώς, ήταν άδειο εκείνη την ώρα. Νέα οικογένεια επρόκειτο να πραγματοποιήσει check-in λίγες ώρες αργότερα.

Αυτοψίες πραγματοποιούνται και στα γειτονικά κτίρια, καθώς αρκετές οικοδομές υπέστησαν ζημιές από το ισχυρό ωστικό κύμα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν νωρίτερα τρία άτομα: μια ηλικιωμένη γυναίκα, η γυναίκα που τη φρόντιζε και ένας άνδρας που περνούσε από την περιοχή. Και οι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Τι είπε ο ιδιοκτήτης του κτιρίου

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης υπόγειο και ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτίριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης Ματθαίος Αρταβάνης. «Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», σημείωσε και προσέθεσε ότι ο άνδρας του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε κινητικά προβλήματα.

«Περνούσα με το αυτοκίνητο την ώρα που έγινε η έκρηξη, έσκασαν τα πάντα και προσπάθησα να βγω εκτός του αυτοκινήτου. Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα. Προσπάθησα να βγω από το αυτοκίνητο και σώθηκα. Βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν τραυματίστηκα. Υπήρχε πανικός. Έτρεξα να απομακρυνθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο κρότος ήταν τόσο εκκωφαντικός που το όχημά του «κουνιόταν και σηκώθηκε στον αέρα».

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