Νάξος: 16χρονος ξυλοκόπησε άντρα με σιδηρογροθιά

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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (25/9) στη Χώρα της Νάξου, όταν έντονη λογομαχία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων και ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του Cyclades24 μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχαν αντιδικίες το τελευταίο διάστημα, με την ένταση να κορυφώνεται το βράδυ της Παρασκευής. Αρχικά σημειώθηκαν φωνές και έντονη λεκτική αντιπαράθεση, πριν η κατάσταση ξεφύγει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σιδηρογροθιά και να χτύπησε με αυτήν τον άνδρα, προκαλώντας του τραύματα.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άλλη παρέα που βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νάξου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η ομάδα των ατόμων που ενεπλάκη στο περιστατικό αποχώρησε από το σημείο μετά τη συμπλοκή.

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