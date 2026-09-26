Με μαύρα περιβραχιόνια για τη Γάζα θα παίξει η Ιρλανδία κόντρα στο Ισραήλ την Κυριακή

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Οι παίκτες της Εθνικής Ιρλανδίας σκοπεύουν να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια «σε ένδειξη αναγνώρισης όλων των ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν στη Γάζα» στον κυριακάτικο αγώνα του Nations League απέναντι στο Ισραήλ, στην Ουγγαρία, αφού επιβεβαίωσαν ότι θα αγωνιστούν κανονικά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Σύμφωννα με το BBC, o διευθύνων σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI), Ντέιβιντ Κάουρελ, επιβεβαίωσε ότι ένας ποδοσφαιριστής αποχώρησε από την αποστολή πριν από το παιχνίδι. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σε ψηφοφορία μεταξύ των παικτών υπήρξε «σημαντική πλειοψηφία» υπέρ της διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Πέρα από την πρόθεσή τους να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια στον κυριακάτικο «εκτός έδρας» αγώνα με το Ισραήλ στο Ντέμπρετσεν, ο Κάουρελ ανέφερε ότι οι παίκτες θα προχωρήσουν και σε άλλες συμβολικές κινήσεις τόσο στο πρώτο παιχνίδι όσο και στην επαναληπτική «εντός έδρας» αναμέτρηση απέναντι στο Ισραήλ την επόμενη Κυριακή, στη Σερβία.

Οι αναμετρήσεις έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων από τη στιγμή που οι δύο ομάδες κληρώθηκαν στον όμιλο B3 του Nations League.

Οι παίκτες της Ιρλανδίας είχαν δεχθεί πιέσεις να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τα παιχνίδια λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, με την εκστρατεία «Stop The Game», που οργανώθηκε από την ομάδα πίεσης Irish Sport for Palestine, να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση.

«Ένα από τα αιτήματά τους είναι να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους προς τα μέσα ενημέρωσης για το υπόλοιπο αυτής της διακοπής των εθνικών ομάδων», δήλωσε ο Κάουρελ στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου, η οποία πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση.

Έχουν επίσης την πρόθεση να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια σε αναγνώριση όλων των ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν στη Γάζα.

«Υπάρχουν στοιχεία της τελετής πριν από τον αγώνα στα οποία η Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν θα συμμετάσχει, ενώ πρόθεση των παικτών είναι επίσης να κάνουν μια σημαντική φιλανθρωπική δωρεά μέσω των αμοιβών τους τόσο από τα δύο παιχνίδια με το Ισραήλ όσο και από την αναμέτρηση με την Αυστρία στο στάδιο Aviva του Δουβλίνου την Πέμπτη».

Το πρωί του Σαββάτου υπήρχαν έντονες αμφιβολίες για το αν ο αγώνας θα πραγματοποιούνταν τελικά.

Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με τον προπονητή Χέιμιρ Χάλγκριμσον και έναν ποδοσφαιριστή, που ήταν προγραμματισμένη για τις 09:15 ώρα Βρετανίας, αναβλήθηκε μόλις 15 λεπτά πριν από την έναρξή της. Οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν ότι θα πραγματοποιούνταν μετά την προπόνηση της ομάδας, η οποία επίσης καθυστέρησε.

Οι παίκτες παρέμειναν σε σύσκεψη στο ξενοδοχείο τους, μετά την είδηση ότι ένας ποδοσφαιριστής αποχώρησε από την αποστολή σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ αρκετοί ακόμη εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη συμμετοχή στον αγώνα.

Περίπου στις 13:00 ώρα Βρετανίας, οι παίκτες άρχισαν να αποχωρούν από την αίθουσα της συνάντησης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιούνταν κανονικά στο στάδιο Nagyerdei στις 14:30, με την προπόνηση να ακολουθεί.

Περισσότερες από πέντε ώρες μετά την αρχική προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνέντευξης Τύπου, ο Κάουρελ — έχοντας στο πλευρό του τον Χάλγκριμσον και τον διευθυντή ποδοσφαίρου της FAI, Τζον Μάρτιν — επιβεβαίωσε ότι η ψηφοφορία των παικτών κατέληξε, με «σημαντική πλειοψηφία», υπέρ της διεξαγωγής του αγώνα.

«Σήμερα το πρωί, ένας παίκτης εξέφρασε τη δυσφορία του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει», δήλωσε ο Κάουρελ.

«Αυτό το νέο δεδομένο απαίτησε χρόνο ώστε η υπόλοιπη ομάδα να το εξετάσει και ακολούθησαν ακόμη τέσσερις ώρες συζητήσεων, κυρίως μεταξύ των παικτών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και με το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της FAI.

Υπήρξαν πολλές διαφορετικές απόψεις και η ομοσπονδία σέβεται πλήρως το δικαίωμα όλων να έχουν τη δική τους θέση».

Ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Ισραήλ

Οι σκέψεις για μποϊκοτάζ είχαν δημιουργήσει μέγα θέμα αλλά τελικά οι Ιρλανδοί θα βγουν αύριο Κυριακή (27/9, 21:45) στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας (το χρησιμοποιεί το Ισραήλ ως έδρα).

Η εξέλιξη έφερε και την επίσημη τοποθέτηση της ομοσπονδίας του Ισραήλ, που ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Αυτό που μας χαροποιεί σήμερα είναι ότι το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο. Ο διαχωρισμός μεταξύ ποδοσφαίρου και πολιτικής πρέπει να διατηρηθεί. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση οδηγεί στο χάος και σε μια επικίνδυνη διολίσθηση, που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το άθλημα που όλοι αγαπάμε. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας και οι παίκτες της εθνικής ομάδας έπραξαν σωστά αναγνωρίζοντας αυτό – ακόμη κι αν χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο απ’ όσο θα έπρεπε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Αυτοί που σίγουρα έχασαν σήμερα είναι όσοι ήθελαν να εκφοβίσουν, να διχάσουν και να μετατρέψουν τον αγωνιστικό χώρο σε πολιτική αρένα. Η UEFA, η IFA και η Ιρλανδία στάθηκαν ενωμένες για να το αποτρέψουν. Ως οικοδέσποινα ομοσπονδία, είμαστε υπερήφανοι που η σέντρα θα γίνει αύριο στις 20:45 και ευχόμαστε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε, φυσικά, να είμαστε εμείς η νικήτρια πλευρά και παρακαλούμε να μην μας το κρατήσετε…

Οι σημαίες θα υψωθούν, οι εθνικοί ύμνοι θα ακουστούν και οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χειραψία και να δείξουν αμοιβαίο σεβασμό. Από τη δική μας πλευρά, αυτό θα γίνει αναμφίβολα, όπως πάντα. Παρότι η συγκεκριμένη φράση δεν έχει εβραϊκή προέλευση, είμαστε και πάλι χαρούμενοι να πούμε: Ας παίξουμε μπάλα!»

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