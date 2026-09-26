Μαύρη Θάλασσα: Η Ρωσία έπληξε πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό στην Οδησσό

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Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, χτυπήθηκε επίσης και ένας επιμελητειακός κόμβος στην ίδια περιοχή.
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς από ανεξάρτητες πηγές.
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