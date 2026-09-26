Λαβρόφ στον ΟΗΕ: «Η Ευρώπη είναι εμπόδιο για την ειρήνη με την Ουκρανία» – Η 20λεπτη συνάντηση με τον Γερμανό ΥΠΕΞ

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Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση, όπως είπε, με τη στάση που τηρούν οι ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εναντιωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες που επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ» ισχυρίστηκε ο υπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στην ομιλία του ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της στην Ουκρανία «ανεξαρτήτως συνθηκών». «Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει», είπε.

Ο Λαβρόφ, που νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, επιτέθηκε στο Βερολίνο με αφορμή την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως είπε, μια τέτοια μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετες θέσεις για τις δυτικές χώρες, ιδίως για τη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι οποίες βρίσκονται πλέον στον δρόμο του μιλιταρισμού».

Η Ρωσία μπορεί να βοηθήσει στο Ορμούζ

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και επισήμως ότι απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου μέσα σε επτά ημέρες.

«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική», είπε.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να άρουν την «πολιορκία» της Κούβας και τους εμπορικούς περιορισμούς με το μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής. Επέμεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να διαγράψουν την Κούβα από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας.

Η πρώτη συνάντηση Λαβρόφ με τον Γερμανό ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη μετά από 4 χρόνια

Την πρώτη τους συνάντηση εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Γερμανίας, Σεργκέι Λαβρόφ και Γιόχαν Βάντεφουλ, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της γερμανικής πλευράς, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat am Rande der UN-Generalversammlung Russlands Außenminister Sergej Lawrow getroffen. Das Treffen fand auf Wunsch der deutschen Seite statt. Wadephul untersagte die Aufzeichnung der Eröffnung des Gesprächs. Es gab im Anschluss keine… pic.twitter.com/43s7TgO3wo — Gert Ewen Ungar (@GertEwen) September 26, 2026

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 22 λεπτά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε συναντηθεί για τελευταία φορά με Γερμανό υπουργό Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2022, όταν είχε συνομιλήσει με την τότε επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Αναλένα Μπέρμποκ.

Η γερμανική πλευρά απαίτησε να περιοριστεί η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη συνάντηση και να μην καταγραφούν οι συνομιλίες, δήλωσε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Πηγές που πρόσκεινται στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα «να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ». «Περιστατικά όπως η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης στη Λειψία ή άλλες υβριδικές επιθέσεις δεν μπορούν να κλονίσουν την αποφασιστικότητα της Γερμανίας να στηρίξει την Ουκρανία που υφίσταται επίθεση», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Βάντεφουλ καταδίκασε, σύμφωνα πάντα με τις γερμανικές πηγές τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, «τη διαρκή και όλο και πιο στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας».

«Αυτή η προσπάθεια αύξησης της πίεσης δεν αλλάζει τίποτα στην αδιέξοδη κατάσταση της Ρωσίας: κάθε μήνα, δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες πεθ αίνουν σε έναν πόλεμο χωρίς διέξοδο, ενώ η ρωσική οικονομία καταρρέει όλο και περισσότερο», υποστηρίζει η γερμανική διπλωματία.

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