search
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 22:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2026 21:03

Πρωτόγνωρες εικόνες στο Παρίσι: Τα Ηλύσια Πεδία μεταμορφώθηκαν σε υπαίθρια εξομολογητήρια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα

26.09.2026 21:03
parisi eksomologisi (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ντελίριο ενθουσιασμού έχει προκαλέσει απ’ ότι φαίνεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στο Παρίσι, με αποτέλεσμα στους δρόμους της πόλης να καταγράφονται σκηνές, το λιγότερο ασυνήθιστες.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος, ο Πολ Λαρουτουρού, τράβηξε εικόνες από τα Ηλύσια Πεδία ενώ τελούσε λειτουργία ο Πάπας, στις οποίες πολυάριθμοι καθολικοί κληρικοί εμφανίζονται να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο στο πεζοδρόμιο, δεχόμενοι πιστούς που ήθελαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν στον δρόμο.

Έτσι, λίγα μέτρα από τα καταστήματα και τις βεράντες της διάσημης παρισινής λεωφόρου, τα Ηλύσια Πεδία απέκτησαν για μια μέρα την όψη ενός γιγαντιαίου εξομολογητηρίου υπό τον ανοιχτό ουρανό.

Τέτοιες σκηνές, δεν καταγράφονταν στη Γαλλία για δεκαετίες. Εχουν γίνει viral, με άλλους να είναι σοκαρισμένοι και άλλους να τις επικροτούν. 

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία ήταν αυτή του Βενέδικτου XVI, το 2008.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Ακυρώσεις πτήσεων, διακοπές ρεύματος και πλημμύρες από τη σφοδρή καταιγίδα στα βορειοανατολικά – Ακυρώθηκαν και οι συναυλίες του Ed Sheeran (Video)

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: «Η Ευρώπη είναι εμπόδιο για την ειρήνη με την Ουκρανία» – Η 20λεπτη συνάντηση με τον Γερμανό ΥΠΕΞ

Τραμπ: «Βλέπει» συμφωνία με την Κούβα – «Ίσως να μην εισβάλλουμε με στρατό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
7099208 (1) (1)
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Διακόπηκε προσωρινά η μεγάλη συναυλία της λόγω βροχής – Δεν πτοήθηκαν οι χιλιάδες θεατές, ανάμεσα τους και celebrities (Photos/Video)

astynomia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: 16χρονος ξυλοκόπησε άντρα με σιδηρογροθιά

irlandia (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με μαύρα περιβραχιόνια για τη Γάζα θα παίξει η Ιρλανδία κόντρα στο Ισραήλ την Κυριακή

tomazani (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη της «Γλυκιάς Συμμορίας»

parisi eksomologisi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτόγνωρες εικόνες στο Παρίσι: Τα Ηλύσια Πεδία μεταμορφώθηκαν σε υπαίθρια εξομολογητήρια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nearhos
ΕΛΛΑΔΑ

Το «κρυφό ημερολόγιο» των ελληνικών FDI: Οι φρεγάτες έρχονται, η ισχύς πότε φτάνει;

vissi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Θρίλερ με τον καιρό πάνω από τη συναυλία των 95.000 – Τα τρία σενάρια για τη μεγάλη βραδιά

tsipras_salonika_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Τσίπρα στους «ανεξάρτητους»: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για το «κατάστρωμα» της ΕΛΑΣ - Τα λάθη των νέων και τα «λάθη» των παλιών

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

petalouda new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική αλλαγή: Έφυγαν εβδομάδες νωρίτερα οι πεταλούδες από την Κοιλάδα της Ρόδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 22:11
7099208 (1) (1)
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Διακόπηκε προσωρινά η μεγάλη συναυλία της λόγω βροχής – Δεν πτοήθηκαν οι χιλιάδες θεατές, ανάμεσα τους και celebrities (Photos/Video)

astynomia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: 16χρονος ξυλοκόπησε άντρα με σιδηρογροθιά

irlandia (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με μαύρα περιβραχιόνια για τη Γάζα θα παίξει η Ιρλανδία κόντρα στο Ισραήλ την Κυριακή

1 / 3