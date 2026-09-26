Πρωτόγνωρες εικόνες στο Παρίσι: Τα Ηλύσια Πεδία μεταμορφώθηκαν σε υπαίθρια εξομολογητήρια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα

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Ντελίριο ενθουσιασμού έχει προκαλέσει απ’ ότι φαίνεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στο Παρίσι, με αποτέλεσμα στους δρόμους της πόλης να καταγράφονται σκηνές, το λιγότερο ασυνήθιστες.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος, ο Πολ Λαρουτουρού, τράβηξε εικόνες από τα Ηλύσια Πεδία ενώ τελούσε λειτουργία ο Πάπας, στις οποίες πολυάριθμοι καθολικοί κληρικοί εμφανίζονται να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο στο πεζοδρόμιο, δεχόμενοι πιστούς που ήθελαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν στον δρόμο.

Prière de rue sur les Champs Elysées. #PapeÀParis pic.twitter.com/pd2kq7ycOW — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) September 26, 2026

Έτσι, λίγα μέτρα από τα καταστήματα και τις βεράντες της διάσημης παρισινής λεωφόρου, τα Ηλύσια Πεδία απέκτησαν για μια μέρα την όψη ενός γιγαντιαίου εξομολογητηρίου υπό τον ανοιχτό ουρανό.

Τέτοιες σκηνές, δεν καταγράφονταν στη Γαλλία για δεκαετίες. Εχουν γίνει viral, με άλλους να είναι σοκαρισμένοι και άλλους να τις επικροτούν.

Des confessions sur les Champs-Élysées lors de la messe du pape à Paris. pic.twitter.com/jOZ57lgIoq September 26, 2026

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία ήταν αυτή του Βενέδικτου XVI, το 2008.

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