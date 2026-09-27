Ιράν: Ο Τραμπ αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα – «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον πόλεμο αν δεν δουλέψει η διπλωματία», λέει ο Αραγτσί

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι αναμένει πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα έχουν νέες συνομιλίες με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

Το Ιραν επέμεινε νωρίτερα ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια διευθέτηση της κρίσης, αφού ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων.

«Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξει το Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς. Μόνο μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγμάτευσης θα μας βγάλει από το αδιέξοδο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Το Ιράν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μεταβίβασε μέσω των Καταριανών διαπραγματευτών μια ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ την απέρριψε το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί ζητούν τώρα μια συμφωνία επειδή «ηττώνται».

«Κυνική» η ιρανική πρόταση

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC χαρακτήρισε «κυνική» την πρόταση της Τεχεράνης. Η ιρανική ηγεσία γνώριζε ότι το περιεχόμενο της πρότασης ήταν «απαράδεκτο» για την Ουάσιγκτον, δήλωσε, αναφερόμενος «στην άρση του αποκλεισμού και των διεθνών κυρώσεων και την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια (δολάρια) πόρων».

Σύμφωνα με τον Γουόλτς, η απόρριψη της πρότασης από τον Τραμπ ήταν μια «λογική» εξέλιξη, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί εδώ και πολλούς μήνες με το Ιράν. Για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, οι Ιρανοί ηγέτες «μπορούν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συνθήκη μη διάδοσης» των πυρηνικών, εξήγησε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός» σε μια συμφωνία, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Αραγτσί: «Επιμένουμε στην διπλωματία ακόμα και αν δεν βλέπουμε νόημα»

Ο Αραγτσί, που μίλησε και αυτός στο NBC, απέρριψε τις «παλιές, αβάσιμες κατηγορίες» του Γουόλτς.

«Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα Στενά, εάν γίνουν κάποια πράγματα από τις ΗΠΑ και αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούρια, δεν προέρχονται από το πουθενά», είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Η Τεχεράνη θέλει το τέλος του πολέμου αλλά παράλληλα θέλει και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τη δυνατότητα να πουλάει τους υδρογονάνθρακές της σε άλλες χώρες.

«Θέλουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία οι ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμευτεί, σε προηγούμενες συμφωνίες» μεταξύ των δύο χωρών, επέμεινε. Ωστόσο, εμφανίστηκε απαισιόδοξος σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας. «Αν ρωτάτε εμάς, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε πίσω στη διπλωματία. Αλλά προσπαθώ ακόμη με διπλωματικά μέσα επειδή νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να χάσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία για ειρήνη. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον μας», είπε.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την επανέναρξη του πολέμου. Παραμένουμε αταλάντευτοι απέναντι σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν καταστροφικό πόλεμο», δήλωσε ο Αραγτσί στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News την Κυριακή, όταν ρωτήθηκε για ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει την επανέναρξη των βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι για διπλωματία. Η επιλογή εναπόκειται στον πρόεδρο Τραμπ», είπε ακόμη.

Η πρόταση του Ιράν και η απόρριψη από τον Τραμπ

Το Ιράν είχε προτείνει προ ημερών συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών και την επανέναρξη της κανονικής διέλευσης των πλοίων εντός επτά ημερών.

Το σχέδιο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη μέσω του Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση αυτή, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Απέρριψα τη συμφωνία τους. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία με την οποία θα ανοίξουν αμέσως τα Στενά, επειδή χάνουν τόσο πολύ».

Ο Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, η απόρριψη δεν είχε κοινοποιηθεί επίσημα στο Ιράν μέσω των μεσολαβητών.

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