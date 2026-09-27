Μοναδική στιγμή στο Σπαρταθλον: Σκύλος ακολούθησε δρομέα για 100 χιλιόμετρα και… τερμάτισε

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Το φετινό Σπάρταθλον, ο αγώνας 246 χιλιομέτρων από την Αθήνα στη Σπάρτη, πέρασε στην ιστορία, αλλά ξεχώρισε μία στιγμή που συγκίνησε αθλητές και διοργανωτές.

Ο Γιώργος Λογοθέτης, ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού Σπάρταθλου που τερμάτισε 5ος, είχε μία απρόσμενη συντροφιά στα τελευταία 100 χιλιόμετρα.

Στο ύψος της Νεστάνης, ένα σκυλάκι άρχισε να τον ακολουθεί και, αντί να σταματήσει συνέχισε μαζί του… μέχρι τον τερματισμό.

Το γλυκύτατο τετράποδο δεν είναι γνωστό αν είναι αδέσποτο ή απλά… συμπάθησε τον δρομέα, πάντως ο Λογοθέτης φωτογραφήθηκε μαζί του στον τερματισμό.

Στο ιατρείο του τερματισμού το σκυλάκι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια βαφτίστηκε συμβολικά «Σπάρτη».

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