Γερμανία – Ελλάδα (0-1 β’ ημίχρονο): Ο Κουρμπέλης ανοίγει το σκορ στο 74′!

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Μετά την επική ανατροπή στο φινάλε κόντρα στην Σερβία, η εθνική ομάδα πάει για την… υπέρβαση στο Άουγκσμπουργκ, όπου αντιμετωπίζει την Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέναντι στο μεγαθήριο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πάει με τον… αέρα της πρώτης θέσης μετά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στο Nations League, αλλά γνωρίζει καλά πως έχει μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή εκτός έδρας.

Ο Γιοβάνιοβιτς επέλεξε για την 11αδα τους εξής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Τεττέη, Παυλίδης

Η 11αδα της Γερμανίας: Νίμπελ, Μπράουν, Μπίσεκ, Τα, Βάγκνομαν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Σάντε, Αντεγέμι, Κόντε, Εμπνουνταλίμπ.

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές από το παιχνίδι:

ΓΚΟΛ!!! Ο Κουρμπέλης στο 74′! Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού η εθνική βρίσκει κόντρα επίθεση, ο Κουρμπέλης παίρνει μπάλα και αφού βρίσκει σε αμυντικό καταλήγει στα δίχτυα.

67′ Αδιανόητη ευκαιρία χάνει ο Ιωαννίδης! Λάθος του Κίμιχ, ο Ιωαννίδης πλασάρει στην απέναντι γωνία μόνος του, αλλά στέλνει τη μπάλα ελάχιστα άουτ!

66′ Η Εθνική σε μια ασυνήθιστη εικόνα, δεν έχει κάνει φάσεις στο ματς, αλλά έχει απειληθεί ελάχιστα από τους εξαιρετικούς στο πρέσινγκ Γερμανούς

53′ Τρομερή επέμβαση Τζολάκη σε κόρνερ, σε εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ

49′ O Kοντέ σημαδεύει τη γωνία μετά από λάθος του Ζαφείρη, αλλά μπλοκάρει ο Τζολάκης

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στη θέση του Βαγιαννίδη στην 11αδα ο Σάλιακας

Ημίχρονο. Η Εθνική σε θέση άμυνας, αλλά με εξαίρεση δύο ευκαιρίες για γκολ του Αντεγιέμι, δεν κινδύνεψε.

Στο 40΄η Γερμανία ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, η εθνική προσπαθεί να κρατήσει λίγο μπάλα για να πάει στα αποδυτήρια με το 0-0

32′ Μεγάλη επέμβαση Τζολάκη σε εκπληκτικό σουτ του Αντεγιέμι

27′ O Αντεγιέμι βρέθηκε μόνος του αριστερά, βγήκε σε ανοιχτό γήπεδο, αλλά σούταρε ψηλά άουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τους Γερμανούς στη κόντρα

Η εθνική στέκεται καλά στα πρώτα 25 λεπτά, δεν έχει απειληθεί από τους Γερμανούς

7′ Ωραία ατομική ενέργεια του Καρέτσα που σουτάρει με το αριστερό, λίγο πάνω από το δοκάρι

Πρώτο σουτ στο 6′ για τους Γερμανούς, αλλά απελπιστικά άουτ. Ελέγχουν τον ρυθμό οι Γερμανοί και έχουν την κατοχή της μπάλας

Σέντρα στο παιχνίδι

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