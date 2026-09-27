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27.09.2026 11:21

Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών μετά τον τελικό της Εστουντιάντες με τη Ροσάριο Σεντράλ στην Αργεντινή (Video)

27.09.2026 11:21
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Άγριο ξύλο μεταξύ των παικτών στη φυσούνα έφερε το τελευταίο σφύριγμα του τελικού στο Supercopa Internacional στην Αργεντινή

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε στον τελικό την Εστουντιάντες με 3-1 και κατέκτησε τον τίτλο αλλά ο αγώνας σημαδεύτηκε από πρωτοφανή επεισόδια ακόμα και για Αργεντινή, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. 

Με το σκορ στο 2-1 η Εστουντιάντες διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουλιάν Φερνάντες πέτυχε το 3-1 και πανηγύρισε έξαλλα. Η εξέλιξη αυτή έφερε έναν πρώτο γύρο έντασης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

Με το τελευταίο σφύριγμα, ωστόσο, έγινε ο κακός χαμός μέσα στη φυσούνα. Οι παίκτες των δύο ομάδων χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με μπουνιές και κλωτσιές για αρκετή ώρα πριν οι πιο ψύχραιμοι παρέμβουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. 

Το Supercopa Internacional είναι ένας θεσμός που επέστρεψε μετά από έναν χρόνο απουσίας.

Η πρωταθλήτρια Εστουντιάντες (του Κλαουσούρα 2025) αντιμετώπισε την Ροσάριο Σεντράλ, που είναι κάτοχος του «Τίτλου των Πρωταθλητών». Δηλαδή της ομάδας, που έχει τον καλύτερο συντελεστή στα δύο πρωταθλήματα (Κλαουσούρα και Απερτούρα). 

Η Εστουντιάντες προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με τον Κάστρο, η Ροσάριο γύρισε το ματς με δύο γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία, για να έρθει το επεισοδιακό φινάλε.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 11:47
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